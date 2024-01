Voici Figure 01, le robot qui travaillera dans les usines de BMW aux côtés des humains

Parmi ses points forts, nous trouvons même la capacité de faire du café

Ce robot est vraiment avancé

Depuis que l’IA et la robotique ont explosé, il faut comprendre que nous allons de plus en plus cohabiter avec un grand nombre de robots au quotidien. C’est un processus assez complexe à expliquer car cela semble être le fruit des meilleurs films de science-fiction, mais ce n’est pas le cas. Depuis l’essor du GPT-4, l’IA a fait un bond en avant qualitatif et quantitatif gigantesque qui nous a permis de réaliser de nouvelles avancées très intéressantes. Cependant, le point le plus préoccupant concerne les professions qui vont disparaître à cause d’elle, et il semble qu’il y en aura beaucoup.

Maintenant, avec l’irruption des robots dans les usines de BMW, les doutes ont encore augmenté, mais force est de constater que le robot Figure 01 est vraiment surprenant car il peut accomplir des tâches vraiment avancées.

Un pari sur la robotisation

Le robot déjà en service dans une usine de BMW et qui sera bientôt déployé dans de nombreuses autres est le Figure 01, de la marque du même nom. Il s’agit d’un robot humanoïde vraiment avancé dont les capacités rivalisent avec celles des robots d’autres marques du marché. Bien qu’il lui reste encore beaucoup à faire, il est marqué par une utilisation à des fins générales car il n’est spécialisé dans rien en particulier. De plus, il est conçu pour accomplir les tâches les plus lourdes et dangereuses des usines de fabrication de véhicules.

Ainsi, il peut marcher de manière dynamique, comme on peut le voir dans la vidéo, et est capable d’effectuer des tâches parfaitement structurées et comportant un grand nombre d’étapes. Le Figure 01 est donc le robot le plus avancé de sa marque, et c’est pour cette raison que BMW mise sur lui. Cependant, il a encore une grande marge d’amélioration, c’est pourquoi il travaillera en collaboration avec BMW pour améliorer son intelligence et sa capacité de mouvement.

Un détail vraiment curieux est que le Figure 01 a été capable d’apprendre à préparer du café grâce à son intelligence artificielle, comme on peut le voir dans la vidéo suivante. Ce n’est pas qu’il est devenu barista, mais il peut mettre la capsule de café dans la machine automatique.

En résumé, nous pouvons retenir :

Le robot humanoïde Figure 01 n’a pas été développé par BMW, mais par l’entreprise Figure en Californie.

Il sera utilisé dans une usine de BMW aux États-Unis.

Il a été conçu comme un robot à usage général avec une structure et des capacités humaines.

Capable de marcher de manière dynamique et d’accomplir des tâches structurées.

Il a appris à faire du café en utilisant l’intelligence artificielle.

Il représente une avancée dans l’automatisation et l’intégration des robots dans les environnements de travail humains.

Une concurrence croissante… et une substitution accrue de la main-d’œuvre humaine

Si le Figure 01 représente une avancée dans la technologie robotique, il est vrai qu’il existe d’autres robots, tels qu’Optimus de Tesla ou les robots avancés de Boston Dynamics. En réalité, on trouve de plus en plus de robots, comme Ameca, le robot qui prétend être conscient de lui-même. En général, nous sommes à un moment d’innovation et de développement très élevé dans le domaine de la robotique.

Les robots sont là pour se faire une place dans les usines et il semble que personne ne pourra les arrêter, comme nous l’avons déjà vu dans les usines robotisées d’Amazon. Cependant, il est inévitable de penser que l’IA et les robots finiront par constituer un véritable problème pour la main-d’œuvre, et il faut commencer à réfléchir à ce que nous allons faire des emplois qui ne seront pas récupérés.