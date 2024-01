Cette application de Google transforme vos selfies en images historiques grâce à l’IA

Avec l’utilisation de l’IA générative, cette application cherche à nous enseigner l’Histoire

L’IA est devenue une partie cruciale de notre divertissement

Nous savons déjà que Google prend l’IA très au sérieux, ces dernières semaines il a lancé des dizaines de nouveautés qui démontrent le puissant niveau d’avancement de son système. Depuis l’IA de génération de vidéos connue sous le nom de Lumiere, jusqu’à Gemini, son IA la plus avancée, tout montre l’objectif clair que l’entreprise a en tête : dominer le marché de l’IA et ravir le trône à OpenAI avec son GPT-4.

Maintenant, Google a lancé une application assez curieuse et qui peut avoir une utilité didactique importante : grâce à l’IA, elle peut transformer nos selfies en images historiques, en transformant nos figures en celles d’autres personnages historiques, comme nous le verrons ci-dessous.

Voici Art Selfie

Art Selfie était une application de Google qui avait le même objectif en 2018 que ce que nous traitons aujourd’hui. Cependant, grâce à l’IA générative, nous abordons maintenant la nouvelle version, Art Selfie 2, dans laquelle nous pouvons choisir entre différentes courants artistiques ou civilisations pour voir à quoi nous ressemblerions si nous étions à cette époque.

De cette manière, nous avons un grand nombre d’options : être dans un jardin de Monet, être un chevalier médiéval ou un Égyptien, le tout avec un certain niveau de détails qui nous permet d’expérimenter avec les objets quotidiens et l’esthétique de l’époque.

L’application est intégrée dans une autre, plus précisément dans Google Arts & Culture, qui est disponible aussi bien pour Android que pour iOS, et que nous pouvons télécharger sans aucun problème et totalement gratuitement. En réalité, l’application en soi est déjà recommandable car elle dispose d’une immense quantité de ressources d’apprentissage liées à l’art et à la culture. Ainsi, la plateforme évolue pour proposer une sorte d’intelligence artificielle qui nous permet d’apprendre de manière plus interactive.

En résumé, nous avons :

L’application utilise l’IA générative pour vous transformer en personnage historique.

Son utilisation est très simple, il vous suffit de prendre un selfie et de le télécharger dans l’application. Une fois cela fait, nous pourrons choisir parmi de nombreux personnages historiques.

Une fois transformés en eux, l’application nous parlera un peu d’eux, en essayant d’être aussi didactique que possible.

Il y en a des dizaines à choisir, y compris des tableaux ou des sociétés entières, comme les Égyptiens.

Quoi qu’il en soit, bien que ce soit une application très amusante dont l’utilisation est relativement limitée, nous constatons que l’application mise avant tout sur la qualité. Son objectif est d’informer, d’enseigner et de nous faire apprendre tout en nous amusant, dans un processus de ludification de l’apprentissage de l’histoire qui est vraiment intéressant.