La ligue Serie A lance la plateforme anti-pezzotto Piracy Shield : qu’est-ce que c’est et comment ça fonctionne

« Le piratage est un crime » disait une célèbre publicité du début des années 2000. Et après plus de 20 ans, c’est toujours un problème, surtout pour le monde du football. C’est pourquoi ces derniers mois, une table ronde a été ouverte pour comprendre comment endiguer le phénomène. Actuellement, le Piracy Shield, la plateforme anti-piratage de la Serie A, est prête. Le match Juventus-Napoli du 8 décembre devait en être le test. Puis l’activation a été reportée à fin janvier, une fois la phase de test terminée. L’objectif du système est de bloquer les adresses IP illégales dans les 30 minutes suivant le signalement. De plus, il permettra aux autorités d’identifier les utilisateurs utilisant le service, mais la nouveauté la plus importante est la possibilité de bloquer une adresse IP sans nécessité de contradiction avec le titulaire. À partir du 1er février, les opérateurs autorisés pourront inserer les données des sites illégaux dans le système et les bloquer automatiquement.

La plateforme, fournie par la Ligue Serie A, avait déjà été annoncée par l’administrateur délégué Luigi De Siervo : « La lutte infinie entre les gardiens et les voleurs en est au point crucial, car nous pourrons enfin interrompre concrètement le flux de signaux ». Il a ensuite ajouté: « Il est important de souligner que le blocage, qui doit être effectué dans les 30 minutes suivant le signalement, s’appliquera à tous les sujets fournissant un accès au réseau, donc pas seulement à tous les fournisseurs d’accès Internet traditionnels ». La plateforme sera gérée par l’Autorité des garanties en matière de communications (Agcom), soutenue également par l’Agence de cybersécurité nationale.

Comment fonctionne Privacy Shield

Piracy Shield permet de gérer de manière automatisée les signalements téléchargés par les entreprises ayant acquis les droits des matchs de football de la Serie A, par exemple, Sky et Dazn. Les détenteurs des droits téléchargent donc dans la plateforme les adresses IP ou les fully qualified domain name (Fqdn), et Privacy Shield génère un ticket qui est ensuite envoyé aux opérateurs de télécommunications. De cette manière, les sites de streaming illégaux sont automatiquement obscurcis dans les 30 minutes.

La plateforme anti-piratage a été développée par Sp Tech, une start-up du Studio Legale Previti, et est accessible uniquement en utilisant un VPN.

La loi pezzotto

Le 8 août 2023, la loi 93/2023 « Disposition pour la prévention et la répression de la diffusion illicite de contenus protégés par le droit d’auteur par le biais des réseaux de communication électronique », appelée également loi pezzotto, est entrée en vigueur. L’objectif du règlement est de bloquer les plateformes qui transmettent illégalement des événements en direct, des matchs, des films ou des programmes, c’est pourquoi elle a donné des pouvoirs supplémentaires à l’Autorité des garanties en matière de communications (Agcom) et a augmenté le montant des amendes.

Ceux qui diffusent illégalement des matchs de football, des événements sportifs, des films et des séries TV doivent payer une amende, pouvant aller jusqu’à 15 000 euros, et risquent également une condamnation pénale, de 6 mois à 3 ans de prison. Les sanctions pour les consommateurs peuvent atteindre 5 000 euros si l’utilisateur regarde « une quantité considérable d’œuvres ou de matériaux protégés ».

Des chiffres en hausse pour les services de streaming illégaux

Le nouvel outil contre la consommation illicite d’événements sportifs en Italie est une première étape pour bloquer les adresses IP illégales. Le phénomène est en augmentation. Selon une enquête Ipsos pour le compte de la Fapav (Fédération pour la protection des industries de l’audiovisuel et du multimédia), environ 345 millions de violations ont été identifiées en 2022, une augmentation par communiqué à l’année précédente. Les secteurs les plus touchés ont été les événements sportifs, qui ont enregistré une hausse de 26%, les programmes de télévision de 21%, les fictions et les séries TV de 15%. Les films restent en tête avec une augmentation de 35%.

Selon De Siervo, les sites de streaming illégaux causent chaque année des dommages de plus de 300 millions d’euros au « football italien, aux clubs, aux opérateurs de télévision et à tous les travailleurs du secteur ».