Elon Musk affirme qu’au moins une personne a déjà subi l’implant de Neuralink

Le milliardaire sud-africain Elon Musk, en plus d’être le PDG de Tesla et SpaceX et le propriétaire du réseau social X, anciennement Twitter, a également fondé il y a huit ans Neuralink, une entreprise de neurotechnologie spécialisée dans le développement d’interfaces cerveau-ordinateur implantables, également connues sous le nom d’interfaces cerveau-ordinateur.

Eh bien, maintenant Musk lui-même a confirmé qu’une personne s’est déjà soumise à l’implant de Neuralink et semble-t-il que tout s’est passé comme prévu.

Après que la FDA a autorisé Neuralink à réaliser des tests sur des humains au milieu de l’année dernière, seulement quelques mois plus tard, nous avons appris que la société dirigée par Elon Musk permettait déjà à des personnes de s’inscrire pour tester leur implant cérébral.

Eh bien, hier même, Musk lui-même a publié un article sur X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il confirme que le premier être humain a reçu l’implant neuronal de Neuralink et qu’il « se rétablit bien ».

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) Janvier 29, 2024