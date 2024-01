Les espaces verts sont essentiels pour le développement osseux de vos enfants : leurs os vous en seront reconnaissants

L’effet des espaces verts sur la santé est quelque chose qui a été prouvé depuis longtemps

Les espaces verts pourraient être essentiels pour notre santé de façons que nous n’imaginions pas

Généralement, il a toujours été souligné que la vie à la campagne est beaucoup plus saine que dans la grande ville. On évite la plus grande partie de la pollution, tandis que d’autres facteurs tels que l’alimentation sont généralement plus positifs. Dans ce sens, on observe que les personnes entourées d’espaces verts vieillissent plus tard et que les sources d’oxygène sont plus saines. Maintenant, il semble aussi y avoir un lien clair avec la santé des plus jeunes de notre foyer.

Une meilleure santé osseuse dans les endroits avec des espaces verts

Une étude dirigée par Hanne Sleurs et son équipe et publiée dans JAMA Open Network semble avoir trouvé la clé des recherches antérieures. Ainsi, elle se concentre sur la relation entre l’exposition précoce aux espaces verts résidentiels et la densité minérale osseuse chez les jeunes enfants.

Pour tirer cette conclusion, une analyse approfondie a été réalisée sur un total de 327 enfants âgés de 4 à 6 ans. Grâce à cela, il a été découvert que ceux exposés à davantage d’espaces verts dans leurs quartiers et près de leurs foyers présentaient une augmentation significative de la densité minérale osseuse. Cette découverte est importante et vraiment surprenante car l’accumulation de masse osseuse pendant les premières étapes de la vie peut réduire le risque de fractures et d’ostéoporose à l’âge adulte.

En raison de la nature de l’étude, le groupe de population choisi est entièrement basé en Belgique et a analysé de multiples facteurs environnementaux et de mode de vie, ainsi que toutes les covariables possibles.

Les résultats ont montré qu’une augmentation de l’exposition aux espaces verts, tant de haute que de basse densité végétative, dans un rayon de 500 mètres autour des foyers des enfants, était associée à une augmentation de la densité minérale osseuse. Plus il y avait de zones vertes autour des jeunes, plus leur densité minérale osseuse s’améliorait, ce qui leur garantissait à l’avenir une meilleure santé osseuse que dans d’autres endroits où ils vivent dans des jungles de béton.

En résumé :

Une étude a analysé la composition osseuse de plus de trois cents enfants âgés de 4 à 6 ans.

Les enfants qui vivaient près d’espaces verts avaient une densité osseuse plus élevée que ceux qui n’en avaient pas.

que ceux qui n’en avaient pas. L’étude a été réalisée en Belgique.

Elle préfigure la santé de vivre près de zones rurales ou vertes.

Cette étude met en évidence de nombreuses choses qui sont vraiment importantes pour le développement des êtres humains. La plus importante est que les environnements verts sont très importants pour se développer de manière saine. Cela nécessite la mise en place de législations favorables aux environnements verts et, surtout, une planification urbaine suffisamment avancée pour permettre la réhabilitation des anciennes zones et que les nouvelles zones disposent de plus en plus de parcs, de forêts et de morceaux de nature partout.