L’IA sera le plus grand risque pour les démocraties de 2024 : il y aura de nombreuses élections et de grandes ‘fake news’

IA établit un dangereux précédent en matière de désinformation

Le monde aura, en 2024, environ 50 processus électoraux | Image : DALL-E

Les dangers de l’IA sont de plus en plus évidents. En effet, des intelligences artificielles comme GPT-4 sont réellement mesurées pour ne pas représenter un danger pour les personnes. Cependant, il en existe d’autres qui n’ont pas ces limitations et qui opèrent dans des zones grises ou directement sombres selon la législation de la plupart des pays. Il existe déjà des idées pour détecter si une vidéo est un deep fake, mais dans de nombreux cas, ce n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît et cela crée une perception chez les personnes selon laquelle quelque chose se passe vraiment alors que ce n’est pas le cas.

C’est pourquoi il n’est pas surprenant qu’en 2024, en plein essor des élections démocratiques, une période qui sera l’une des plus grandes de l’histoire de la planète, nous nous retrouvions face à l’utilisation de l’IA par ceux qui veulent pencher la balance en faveur de leurs candidats ou même pour essayer de mettre fin au système électoral en vigueur dans leurs pays respectifs.

Cela démontre une fois de plus que l’IA peut être un grand avantage pour l’humanité, mais qu’elle peut aussi présenter un certain nombre de dangers inévitables qui deviendront de plus en plus préoccupants à mesure que nous progresserons dans son développement.

2024, l’année avec le plus grand nombre d’élections démocratiques

Ce n’est pas le cas de la France, qui n’a que des élections autonomiques dans certaines régions du pays. Mais il est vrai que cette année, nous assistons à plus de 50 pays en période électorale, ce qui en réalité l’une des années où le plus grand nombre d’élections a eu lieu sur la planète. Le Salvador, l’Afrique du Sud, les États-Unis ou Taïwan ne sont qu’un exemple de l’énorme nombre de pays qui vont organiser des élections.

C’est à ce moment-là que ceux qui veulent saper la légitimité des candidats ou directement du système commenceront à travailler. Comme le souligne New Atlas, ce type d’infos bidon émergera dans des communautés spécifiques et se propagera à travers des communautés beaucoup plus vastes où la majorité de la population est présente. Cela concerne à la fois Facebook et X (anciennement Twitter).

Néanmoins, il existe un moyen de lutter contre ces deep fakes et fausses informations créées par l’intelligence artificielle. La clé ne réside pas dans leur suppression systématique des réseaux sociaux, car cela serait contre-productif. Cela consiste plutôt à utiliser des systèmes tels que les notes de la communauté pour clairement signaler que ces publications sont fausses et que tout le monde puisse les voir.

Cela permettra à la société de prendre conscience et de comprendre que la vérification des données est essentielle pour avoir une porte d’accès solide à la connaissance réelle du processus électoral. Quelque chose qui semble de plus en plus difficile.

Ainsi, à la liste des préoccupations concernant l’IA, comme les emplois qui vont disparaître, il faut ajouter le grave problème de la désinformation. Actuellement, les IA ne sont pas suffisamment sophistiquées pour nous faire croire en une fausse information, mais avec l’amélioration des IA vidéo et image, il est clair que cette possibilité est de plus en plus proche et pose un avenir assez incertain en ce qui concerne l’information.