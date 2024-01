Une gigantesque structure spatiale défie tout ce que nous savions sur l’Univers

Cette mégastructure ne devrait pas exister selon nos connaissances actuelles

La découverte ne pourrait pas être plus surprenante | Image : Université de Lancashire

Parler de l’espace nous fait toujours penser à un film de science-fiction. Dans une large mesure, parce que les connaissances scientifiques sur l’extérieur de notre planète sont de plus en plus étendues chaque jour et nous transportent dans les prémices de ce genre de cinéma. Cela soulève une hypothèse très intéressante et a même aidé à théoriser sur le fait de savoir si nous vivons dans une simulation. Cependant, dans ce cas, cela est sans importance puisque une chercheuse et son équipe ont découvert un amas de galaxies qui ne devrait pas exister si notre modèle de connaissance de l’Univers est aussi précis que nous le pensions.

La théorie du Grand Anneau qui défie tout

Une équipe d’astronomes de l’Université de Lancashire dirigée par Alexia López a découvert une structure colossale dans l’univers lointain qui remet en question toutes les règles que nous connaissions sur l’évolution de l’Univers. La structure a été baptisée « The Big Ring » (Le grand anneau) car c’est un anneau presque parfait de galaxies qui mesure 1,3 milliard d’années-lumière de diamètre. Sa découverte a été un véritable défi car son existence remonte à la lumière qui a voyagé pendant 6,9 milliards d’années. La découverte a été présentée lors de la 243e réunion de la Société Astronomique Américaine et sa présentation peut être visionnée dans la vidéo YouTube suivante.

Le principal problème est que The Big Ring ne correspond à aucune structure connue ni à aucun mécanisme de formation, ce qui signifie que la communauté scientifique devra reconsidérer le modèle actuel de formation cosmique pour intégrer ce type de découvertes. De plus, cette découverte est en corrélation avec le Giant Arc (Arche géante), une autre structure gigantesque en forme d’arc que López a également trouvée par le passé. Cela fait que les deux structures sont difficiles à expliquer avec le modèle actuel et que nous avons besoin d’un changement pour leur donner du sens.

Jusqu’à présent, les structures de cette nature avaient été associées à quelque chose appelé Oscillation Acoustique Baryonique (BAO en anglais). Cependant, The Big Ring n’est pas un BAO, car ces derniers ont une taille fixe d’environ 1 milliard d’années-lumière de diamètre, de sorte que la forme de cette nouvelle découverte ne correspond pas exactement à celle-ci. Si nous nous basons sur les connaissances actuelles qui stipulent que toute partie de l’espace devrait ressembler au reste, cette découverte remet totalement cela en question et il est difficile de savoir ce qu’est exactement cette structure.

La création des deux structures pourrait être purement fortuite, d’une manière totalement inattendue. Cependant, López considère que cela ne peut en aucun cas être le cas, car il est nécessaire qu’il existe un modèle pour expliquer cette situation.

En résumé :