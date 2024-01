Ce robot joue mieux au tennis que toi : c’est le compagnon parfait pour apprendre

Les robots deviennent un allié indispensable pour améliorer dans les sports

Le robot répond aux mouvements et renvoie les balles

Les jeux de tennis sont une chose, les regarder et les pratiquer en est une autre. Il est probablement l’un des sports grand public les plus difficiles à maîtriser, car il nécessite un contrôle de la raquette et une force pour faire des coups puissants que tout le monde ne maîtrise pas. Comme dans n’importe quel autre sport, il faut des milliers d’heures pour les maîtriser, mais il semble que les sportifs amateurs du monde entier se retrouvent avec un concurrent robotique d’un niveau impressionnant.

Monté sur le châssis d’un fauteuil roulant, un robot semble servir de partenaire de jeu à de nombreux amateurs de ce sport autrefois élitiste. Ainsi, sans besoin de visière et d’équipement blanc, ce robot est capable de répondre à nos attaques et de se défendre avec véhémence pour renvoyer la balle de l’autre côté du filet. Voyons ce qu’ils ont réalisé.

Un robot étonnant

ESTHER (acronyme de Experimental Sport Tennis Wheelchair Robot) est un robot assez particulier développé par l’équipe de recherche de la Faculté d’informatique de l’Université de technologie de Géorgie. L’équipe a donné ce nom au robot en l’honneur de la joueuse de tennis Esther Vergeer, championne de tennis en fauteuil roulant.

En effet, le robot repose sur un châssis de fauteuil roulant sportif, mais motorisé, conçu spécifiquement pour jouer au tennis. Ainsi, avec un bras robotique auquel est ajoutée une raquette, et le siège dominé par le corps du robot qui répond à nos échanges de balles.

Oui, pour l’instant, le robot utilise des processus d’apprentissage mécanique pour nous apporter un dispositif capable de jouer au tennis de manière autonome.

Indéniablement, il lui reste encore beaucoup de développement à faire, mais l’objectif des créateurs est de créer à l’avenir un robot capable de répondre à tous nos mouvements pour s’entraîner avec lui et même nous affronter pour améliorer nos compétences.

Il est clair que l’immense projection de ce type de robots grâce au développement de l’IA a été exponentielle ces dernières années, et il est très probable que nous les retrouvions bientôt partout.

