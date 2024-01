Création du nœud le plus petit de l’histoire : il mesure 54 atomes de taille

Il l’a été par accident mais sa taille est minuscule

Une imagination d’un nœud à l’échelle atomique | Image : DALL-E

Créer un nœud est quelque chose que nous savons tous faire et dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Cependant, il est certain que presque personne d’entre nous ne serait capable de faire un nœud visible uniquement à travers un microscope avancé. Ainsi, un groupe de chercheurs a battu un record surprenant en réussissant à faire un nœud dans une chaîne de 54 atomes. Nous parlons d’une taille vraiment microscopique et presque impossible à discerner avec des techniques avancées. Cependant, ils l’ont réalisé et, de plus, par accident.

Le plus petit nœud du monde

Un groupe de chercheurs en chimie de l’Institut de physique chimique de Dalian, en Chine, et un chercheur de l’Université de l’Ontario Occidental, au Canada, ont réussi par accident quelque chose de totalement inattendu : faire un nœud avec des structures de carbone à des acétylures d’or dans un processus qu’ils ne recherchaient pas précisément.

La chaîne de seulement 54 atomes a été nouée avec un nœud en trèfle qui a battu le record pour ce type de pratique. De plus, ils ont publié un article dans la revue Nature Communications pour informer de cette découverte.

Ce nœud de 54 atomes est inférieur au précédent détenteur du record avec 69 atomes. Bien qu’il ait été le fruit d’un accident, le fait qu’il puisse être reproduit dans des laboratoires du monde entier pourrait nous apporter des avancées importantes, notamment dans la création de nouveaux objets technologiques et industriels, ainsi que dans un domaine aussi important que la médecine.

De plus, il pourrait permettre d’en apprendre davantage sur les chaînes de protéines d’ARN et d’ADN, car elles forment des nœuds très similaires dans des conditions totalement naturelles et sans intervention humaine, ce qui pourrait représenter un grand pas en avant dans la thérapie génique. Il est étonnant que tout cela puisse être réalisé grâce à un petit accident.

D’autre part, nous ne pouvons pas ignorer le fait que c’est arrivé par accident, donc il se pourrait qu’il ne se reproduise pas, ce qui ne serait pas surprenant car cela s’est déjà produit dans d’autres cas où quelque chose a été réalisé par accident.

En résumé :