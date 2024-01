Ce nouveau vélo électrique est idéal pour se déplacer en ville : légèreté et puissance pour 800 euros.

Propella vient de présenter sa nouvelle Mini Max, un « e-bike » surprenant car il ne pèse que 17 kilos et atteint 30 km / h

Le fait ne peser que 17 kilos fait de ce « e-bike » une option très confortable pour se déplacer en ville // Image : Propella

Les embouteillages, la perte de temps à chercher un parking et le prix élevé de l’essence ne sont que quelques-uns des aspects qui peuvent vous amener à renoncer à la voiture lors de vos déplacements en ville. Une bonne alternative est la Propella Mini Max, un nouveau vélo électrique qui se distingue par sa légèreté, sa puissance et son prix, qui est nettement inférieur à 1 000 euros.

Cette Propella Mini Max aspire à devenir l’un des « e-bikes » les plus intéressants en termes de rapport qualité-prix. Esthétiquement, ce n’est rien de spécial, mais parmi ses caractéristiques, on trouve des données qui peuvent rapidement conquérir le public. Par exemple, le fait qu’elle ne pèse que 17 kilos et qu’elle puisse atteindre 32 kilomètres par heure, des données clés pour qu’elle soit utile et confortable lors de son utilisation en milieu urbain.

Propella Mini Max, légèreté et puissance pour la ville

Un vélo électrique pour se déplacer en ville doit être compact et léger, car il faut tenir compte du fait que nous devrons le monter les escaliers, le prendre dans le métro ou le ranger à notre lieu de travail. C’est précisément ce à quoi a pensé Propella en créant cette Mini Max, un « e-bike » que l’utilisateur pourra prendre sans problème grâce à son poids réduit de seulement 17 kilos.

La Propella Mini Max se distingue également par son design compact, un autre détail qui facilite également sa prise en main. De plus, le fait qu’elle ne soit pas très grande rend plus facile de lui trouver une place à la maison, au travail ou lorsque nous l’utilisons pour faire des courses. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un vélo électrique pliable.

Ce « e-bike » de Propella promet une bonne expérience en échange d’environ 800 euros.

La Propella Mini Max est un vélo électrique de classe 2 avec assistance au pédalage, accélérateur et une vitesse maximale de 32 kilomètres par heure. Il est donc clair qu’avec elle, nous pouvons nous déplacer rapidement dans notre environnement. En fonction des circonstances, l’utilisateur pourra simplement pédaler tout en étant assisté par le pédalage ou n’utiliser que l’accélérateur pour atteindre la vitesse maximale sans avoir à bouger les jambes.

Cependant, combien de temps dure la batterie de cette Propella Mini Max ? Selon le fabricant, cela dépend de l’utilisation. Si vous utilisez l’assistance au pédalage, l’autonomie du vélo peut atteindre 60 kilomètres. Cependant, si vous utilisez l’accélérateur à pleine puissance, la durée de la batterie se réduira à 30 kilomètres. Par ailleurs, la batterie est incluse, remplaçable et prend environ 3 heures pour se charger à 100%.

Comme nous pouvons le voir sur l’image ci-dessus, la Propella Mini Max a un design très basique dominé par la couleur noire avec des détails en bleu. Son corps est principalement construit en alliage d’aluminium, ce qui lui permet d’être si légère tout en conservant sa résistance. De plus, elle est équipée d’un phare avant, d’un feu arrière et de pneus de 20 pouces pour une circulation toujours sécurisée.

La Propella Mini Max est déjà disponible en précommande, bien que les livraisons ne commenceront qu’en mai de cette année 2024. Son prix est de 899 dollars (environ 825 euros selon le taux de change), avec un acompte de 100 dollars pour ceux qui souhaitent la réserver dès maintenant. Étant donné ses caractéristiques, plus de 800 euros nous semblent un prix vraiment compétitif sur le marché.

Récemment, nous avons découvert d’autres vélos électriques conçus pour la circulation en ville. Par exemple, le Vello SUB est le vélo électrique dont vous avez besoin si vous voyagez avec des bagages, il peut supporter jusqu’à 210 kg. Nous nous souvenons également de la Fiido X, un « e-bike » que nous avons analysée et qui nous a conquis par son design pliable, sa puissance et son autonomie. Sans aucun doute, c’est un très bon achat.