L’avion propulsé par l’hydrogène est déjà arrivé : ce nouveau moteur pourrait bientôt être dans les cieux

Il pourrait représenter un grand bond en avant en ce qui concerne des voyages en avion beaucoup plus efficaces et moins polluants

Les avions du futur ne seront pas esthétiquement très différents des actuels | Image: DALL-E

Il y a cinq ans, l’hydrogène était impensable dans les moyens de transport. Maintenant, la grande majorité des entreprises parient sur le moteur à hydrogène pour se frayer un chemin dans l’industrie du futur. Ainsi, les marques de voitures et d’autres types de véhicules travaillent à obtenir le moteur à hydrogène le plus efficace ou les méthodes de production d’hydrogène vert les plus avancées. Les avions ne font pas exception, c’est pourquoi Airbus a pour objectif de développer un avion fonctionnant en vol à l’hydrogène

Le pari d’Airbus sur l’hydrogène

En 2020, Airbus a présenté le programme ZEROe, une initiative axée sur le développement d’avions à zéro émission. Ce projet comprenait une série d’aéronefs utilisant l’hydrogène comme carburant pour alimenter des moteurs électriques, visant une aviation plus durable et à faibles émissions de carbone, l’un des objectifs les plus importants des compagnies aériennes, qui figurent parmi les secteurs les plus polluants en matière de services de transport.

Ainsi, trois prototypes ont été présentés à l’époque : un turbohélice à hydrogène conçu pour les vols régionaux, un hybride à hydrogène à moyenne portée et un autre axé sur les vols long-courriers. L’objectif était de se débarrasser définitivement des émissions de CO2 et d’atteindre une efficacité de transport jamais vue auparavant. Maintenant, trois ans après la proposition du premier prototype (bien que le projet ait été annoncé il y a quatre ans), nous constatons que le premier moteur électrique alimenté par une pile à combustible à hydrogène a été allumé.

Cela marque une étape décisive dans le programme ZEROe proposé par Airbus, mais aussi dans l’importance du passage aux énergies renouvelables de la part de toutes les compagnies aériennes et les fabricants d’avions. L’utilisation réussie de l’hydrogène est en train de devenir la clé de la transition écologique qui pourrait finir par éradiquer le changement climatique pour de bon.

Cependant, l’objectif d’Airbus ne s’arrête pas là, ils veulent réellement mettre en œuvre ces piles à combustible à hydrogène dans leurs Airbus A380 pour les tester au sol et en vol et obtenir un avion entièrement propulsé à l’hydrogène. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, car dans l’idée, la fenêtre de temps fixée pour atteindre cet objectif serait en 2030. Le principal problème est que l’avion deviendrait très lourd en utilisant ce système, c’est pourquoi ils cherchent à développer un moyen de le rendre plus léger.

En résumé :

En 2020, Airbus a annoncé le programme ZEROe, en référence à la recherche de zéro émission.

Actuellement, l’entreprise a présenté des moteurs pour trois types d’avions, tous équipés de piles à combustible à hydrogène.

Récemment, la première pile à hydrogène a été mise en service avec succès.

a été mise en service avec succès. D’ici 2030, on espère avoir un avion entièrement propulsé à l’hydrogène dans les airs.

Ce type d’initiatives est crucial sur la voie d’une aviation plus durable et écologique. L’objectif de proposer un avenir plus propre, plus écologique et plus sain pour tous ceux qui vivent sur la planète devrait nourrir les ambitions des autres entreprises pour atteindre ces objectifs. Cependant, il y a une série de défis techniques non négligeables qui détermineront l’avenir de la planète.