Découverte d’une gigantesque superstructure sur notre planète : elle ne cesse de grandir

Il s’agit d’un phénomène assez intéressant et qui pourrait expliquer le développement géologique de la Terre

La surface n’a cessé de croître depuis des périodes géologiques très anciennes | Image : DALL-E

La géologie de notre planète est, à bien des égards, totalement inconnue pour nous. En grande partie parce que ses processus s’étendent sur tant d’années qu’ils peuvent passer inaperçus. Cependant, la science cherche à comprendre comment fonctionnent les mouvements géologiques de notre planète, ce qui nous permet d’en savoir plus sur des questions relatives aux volcans inactifs ou même d’apprendre comment les exploiter pour en tirer de l’énergie. Cependant, la question ne s’arrête pas là, car il existe des formations qui continuent de croître et dont nous ignorons le comportement et avons besoin de percer afin d’obtenir une compréhension beaucoup plus adéquate du monde qui nous entoure.

C’est pourquoi aujourd’hui nous allons parler d’une superstructure connue sous le nom de Plateau frontalier de Mélanésie, qui est immergée dans l’océan Pacifique mais qui continue de croître au fil des années.

Une superstructure qui continue de croître

Le Plateau frontalier de Mélanésie, une structure géologique de dimensions énormes, a récemment fait l’objet de recherches révélant une histoire remontant à l’ère des dinosaures, c’est-à-dire le Crétacé, la période comprise entre 145 et 66 millions d’années jusqu’à nos jours. Cette recherche, publiée dans la revue Earth and Planetary Science Letters, indique que le plateau s’est formé par des éruptions volcaniques au cours de la période mentionnée précédemment et continue de croître depuis lors.

Situé à l’est des îles Salomon, le plateau est devenu un dépôt de récifs morts et d’îles infructueuses, marquant ainsi un processus géologique complexe et qui présente un aspect vraiment compliqué, comme le souligne Sarah Romero de Muy Interesante. Comme tant de plateaux découverts dans le Pacifique, on pense que le vulcanisme a joué un rôle clé dans sa formation, montrant comment le déplacement des plateformes océaniques peut être capable de créer de grands volumes de roche, car cette structure créée par ce phénomène a une taille d’environ la moitié de notre pays.

En 2013, une importante expédition a été organisée pour mieux comprendre cette structure. Elle a duré cinq semaines et a collecté suffisamment de roches du plateau pour tenter de comprendre son origine. Le processus a été difficile et a entraîné certains risques liés à l’extraction de matériaux à une profondeur élevée. Cependant, l’équipe souhaite revenir en plongée lors des prochaines missions scientifiques de l’Ocean Exploration Trust afin d’en savoir plus sur les grandes formations du monde sous-marin.

On estime qu’elle a connu quatre phases :

1ère phase : causée par la désintégration du supercontinent Gondwana il y a 120 millions d’années.

: causée par la désintégration du supercontinent Gondwana il y a 120 millions d’années. 2ème phase : Croissance volcanique de l’île entre 56 et 33,9 millions d’années.

: Croissance volcanique de l’île entre 56 et 33,9 millions d’années. 3ème phase : Différentes collisions de plaques et réactivation volcanique ont provoqué sa croissance entre 23 et 5,3 millions d’années. Période au cours de laquelle certaines chronologies suggèrent que nos ancêtres étaient déjà sur la planète.

: Différentes collisions de plaques et réactivation volcanique ont provoqué sa croissance entre 23 et 5,3 millions d’années. Période au cours de laquelle certaines chronologies suggèrent que nos ancêtres étaient déjà sur la planète. 4ème phase : actuellement, la colonne de roche chaude continue de s’étendre aujourd’hui en raison des processus précédents.

L’étude du Plateau frontalier de Mélanésie souligne l’importance de comprendre l’histoire géologique pour apprécier la dynamique de notre planète. Elle montre comment les processus géologiques, qui s’étendent sur des millions d’années, ont contribué à la formation de structures sous-marines massives tout comme ils l’ont fait à la surface terrestre, et nous permettent de comprendre que c’est un monde très vivant, quelque chose que nous oublions parfois en raison de la lenteur et de la durée dans le temps de ces phénomènes géologiques qui couvrent généralement des centaines de millions d’années.