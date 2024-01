Ce jeune garçon est né sourd, maintenant grâce à la technologie et à la thérapie génique, il a commencé à entendre.

Les personnes atteintes de surdité congénitale pourraient commencer à entendre grâce à ces avancées

Il s’agit d’une avancée gigantesque dans la lutte contre la surdité

La science et la technologie ont toujours eu un engagement très fort pour briser les barrières. De nos jours, les personnes atteintes de perte auditive peuvent vivre et se développer pleinement grâce aux avancées disponibles, notamment de grandes entreprises telles que Huawei avec des applications pour apprendre à lire aux enfants sourds. Cependant, la technologie génétique pourrait avoir la clé pour résoudre ces affections et permettre aux personnes qui n’ont jamais pu entendre de retrouver leur audition. Maintenant, une équipe pédiatrique l’a réussi avec un enfant de 11 ans.

Un jalon sans précédent

Un enfant de 11 ans a réussi à entendre pour la première fois grâce à une thérapie génique innovante réalisée à l’Hôpital pour enfants de Philadelphie, aux États-Unis, l’un des hôpitaux pédiatriques les plus importants de la planète. Né avec une surdité profonde due à un problème génétique assez rare, Aissam Dam a reçu un traitement assez pionnier qui lui permettra de pouvoir entendre à nouveau. C’est ce qu’affirme un communiqué de l’Hôpital pour enfants de Philadelphie.

Le défaut génétique de l’enfant empêchait la production d’otoferline, une protéine clé permettant aux cellules ciliées de l’oreille interne de convertir les vibrations sonores en signaux chimiques pour le cerveau. Très peu de personnes atteintes de surdité congénitale présentent ce problème, on estime leur nombre à environ 1 à 8%.

Pour que cela fonctionne avec succès, une technique génique très intéressante a été utilisée, démontrant la maîtrise de la science et de la technologie dans le domaine de la génétique. Ainsi, Aissam a subi une chirurgie au cours de laquelle on lui a injecté un virus modifié contenant des copies fonctionnelles du gène de l’otoferline dans le liquide interne de sa cochlée. Cela a permis aux cellules ciliées de commencer à produire cette protéine qui lui manquait jusque-là pour que son oreille fonctionne correctement.

Comme on peut s’y attendre, ce virus a été modifié afin qu’il ne soit pas nuisible pour l’enfant. La modification des virus représente une avancée gigantesque dans la lutte contre les maladies rares et les défauts congénitaux. Néanmoins, l’enfant a mis quatre mois à retrouver une partie d’une audition normale. Maintenant, Aissam peut entendre le son, mais sa perte auditive est toujours considérée comme légère. En réalité, l’enfant pourrait ne pas apprendre à parler car il est déjà trop âgé pour cela.

Cette avancée peut être cruciale pour en apprendre davantage sur la thérapie génique. La lutte contre la surdité congénitale progresse chaque jour avec plus de sécurité et c’est quelque chose qui doit être célébré car c’est un jalon fondamental pour permettre aux personnes d’améliorer leur qualité de vie et de ne pas rencontrer de barrières dans leur développement.

