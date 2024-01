Voici la manière la plus étrange que tu verras pour refroidir un PC Gaming : avec de la neige

Un utilisateur a publié sur Reddit un post montrant comment il refroidissait son ordinateur

Tout au long de nos années en tant qu’amateurs du monde du gaming, nous avons vu des ordinateurs modifiés de toutes les couleurs et de tous les styles. Peut-être que celui qui est actuellement le plus en vogue est celui du streamer espagnol connu sous le nom de Xokas, mais il y a aussi eu des PC en forme de chaussure et même un système d’ordinateurs fabriqués à partir de champignons. En fin de compte, le monde des ordinateurs personnalisés est vraiment vaste et offre une grande variété d’options qui sont vraiment intéressantes. Ce que nous n’avions jamais vu jusqu’à présent, c’était un ordinateur gaming refroidi avec de la neige, et il semble qu’un utilisateur de Reddit ait décidé de refroidir ainsi son ordinateur pour qu’il ne surchauffe pas pendant qu’il joue, des images qui ont déclenché une vague de mèmes et de critiques.

Comment refroidir facilement un ordinateur selon un utilisateur de Reddit

C’est surprenant, mais c’est ainsi que vous pouvez le voir sur l’image, un utilisateur de Reddit a décidé de sortir son ordinateur dans la rue en plein hiver après une chute de neige. Il a intitulé son post avec un commentaire assez clair sur la situation :

Je suis prêt pour que vous appréciiez ma configuration de refroidissement. Il y a des baisses de température de 30 à 40 degrés pendant les moments de forte charge.

Sur l’image, on peut clairement voir comment, après une abondante chute de neige, il a l’ordinateur dans la rue, passant le câble à travers la grille d’une fenêtre pour pouvoir le brancher sur l’électricité et les périphériques*. Quelque chose qui, évidemment, est très dangereux.

Les blagues des autres utilisateurs n’ont pas tardé à arriver et ils ont commencé à parler du fait qu’il falsifiait les données et qu’ils voulaient des captures d’écran de ces températures. Un autre a averti que un oiseau pourrait nicher dans sa configuration et qu’il pourrait ainsi avoir quelqu’un à blâmer en cas de panne.

Il convient de mentionner que cela n’affecte pas seulement négativement en raison de la basse température, mais aussi en raison de l’humidité élevée présente dans l’air, qui peut pénétrer de manière évidente dans l’ordinateur et causer des problèmes à l’utilisateur qui l’utilise.

Enfin, nous ne pouvons pas oublier que l’ordinateur a besoin d’atteindre un certaine température pour fonctionner. Des températures trop froides sont également très mauvaises pour les appareils, qui en dessous d’une certaine quantité de degrés Celsius peuvent rencontrer des dysfonctionnements ou ne pas démarrer du tout. Ainsi, il est préférable de le maintenir dans des endroits secs et à température ambiante d’un foyer.

Il est vrai, nous avons tous vu ces images de centres de données sous-marins pour lutter contre la surchauffe, mais ils ont utilisé des techniques beaucoup plus sophistiquées que celles utilisées par cet utilisateur de Reddit. Dans tous les cas, c’est quelque chose que nous ne recommandons à personne de faire chez soi pour des raisons assez évidentes.