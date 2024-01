Le futur bâtiment le plus haut des États-Unis n’est pas là où tu l’imagines, mais il est tout aussi impressionnant

Malgré cela, il ne pourra pas battre les grands gratte-ciel de notre planète

Il se trouve dans la ville d’Oklahoma

Que ce soit en faisant du tourisme ou en les visitant sur Google Maps, nous constatons que les gratte-ciel et le skyline d’une ville sont souvent les points les plus impressionnants lors de la découverte de nouveaux endroits. À cet égard, dans le monde occidental, les villes les plus hautes se trouvent aux États-Unis. Ainsi, ceux qui voyageront aux États-Unis auront bientôt quelque chose de très intéressant à visiter, bien que ce ne soit pas dans la célèbre New York, mais plutôt à Oklahoma.

Voici à quoi ressemblera le futur plus haut gratte-ciel des États-Unis

Le Boardwalk at Bricktown, à Oklahoma, a récemment été dévoilé et était destiné à être le deuxième plus haut gratte-ciel des États-Unis. Cependant, comme indiqué par New Atlas, son concepteur AO veut viser plus haut et a redessiné le projet pour en faire le plus haut bâtiment de tous les États-Unis et l’un des plus hauts du monde.

Il s’appelle maintenant Legends Tower et vise une taille colossale de 581 mètres de hauteur. Jusqu’à présent, le bâtiment était prévu pour mesurer 533 mètres, mais avec la nouvelle conception, il vise une hauteur beaucoup plus élevée. Ce n’est pas un chiffre au hasard, il vise à commémorer l’année où Oklahoma est devenu le 46e État des États-Unis. Cela s’explique par le fait que c’était en 1907, et aux États-Unis, la hauteur est mesurée en pieds.

The Boardwalk at Bricktown in Oklahoma City, was approved by the city council last Aout. The development includes three 345-feet high residential towers, hotels, condos, and commercial space. The height pays homage to Oklahoma's admission year, 1907, as the 46th state

Avec cette nouvelle hauteur, il dépassera de plus de 39 mètres le plus haut bâtiment actuel des États-Unis, le One World Trade Center de New York, et se positionne comme le sixième plus haut du monde, juste derrière le Ping An Finance Center situé à Shenzhen, en Chine.

En plus de ce gratte-ciel, il y aura trois tours plus petites de 105 mètres de hauteur prévues pour abriter des logements et un hôtel de luxe appelé Dream Hotel. Ainsi, cette zone résidentielle est prévue pour des personnes aisées.

Dans l’ensemble, le projet est énorme, avec une superficie de 460 000 mètres carrés, et aspire à devenir l’un des centres névralgiques de la ville d’Oklahoma, au point qu’il veut intégrer de nombreuses entreprises et différents points destinés à améliorer le tourisme de la ville.

