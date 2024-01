Cette nouvelle façon d’obtenir de l’hydrogène vert pourrait avoir la clé pour mettre fin à la pollution.

Une étude espagnole dirige la réduction des coûts dans le processus de production d’hydrogène vert

Les usines de traitement de l’hydrogène pourraient devenir une réalité très prochainement | Image : DALL-E

L’hydrogène vert est le grand espoir contre le changement climatique. Des progrès importants sont actuellement réalisés dans la direction de l’hydrogène en tant que substitut pour les véhicules électriques et à combustion, il n’est donc pas surprenant que le moteur à hydrogène pour les véhicules utilitaires devienne notre réalité très bientôt. C’est pourquoi il est important de parvenir à une production d’hydrogène stable, fiable, pas cher et surtout non polluante. Dans ce sens, l’hydrogène vert peut en être la clé, mais jusqu’à présent, il était très cher en raison de ses coûts élevés en iridium. Cependant, il semble que cela va changer pour toujours, car un groupe de chercheurs du CSIC a ouvert la voie à une production d’hydrogène beaucoup moins chère.

Une découverte nécessaire pour l’hydrogène vert

Dans un développement significatif publiée dans la revue Advanced Energy Materials, des chercheurs du Conseil supérieur de recherches scientifiques (CSIC) en collaboration avec une étude internationale visant à améliorer la production d’hydrogène vert ont développé un composé qui réduit considérablement le besoin d’iridium, un métal excessivement rare et coûteux utilisé dans le processus d’électrolyse de l’eau et qui rendait inévitablement le processus très coûteux.

En ce qui concerne l’hydrogène vert, il s’agit d’un type d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau à l’aide d’énergies renouvelables. Cela en réalité quelque chose de totalement essentiel pour une transition efficace vers une société sans carbone et les maux qui l’entourent. Cependant, le coût extrêmement élevé des matériaux, en particulier l’iridium, a été un grand défi pour les électrolyseurs à membrane d’échange de protons (PEM) utilisés dans ce processus. Actuellement, le prix de l’iridium est trop élevé pour que la production d’hydrogène vert soit vraiment ambitieuse.

La nouvelle recherche a réussi à concevoir un oxyde métallique qui utilise dix fois moins d’iridium que les catalyseurs commerciaux actuels, tout en maintenant des performances similaires. Cette découverte sera cruciale pour réduire le coût des catalyseurs et permettre enfin à l’hydrogène vert d’être produit de manière plus importante, sûre, rapide et abordable. Le potentiel de cette découverte est significatif, car elle pourrait révolutionner la technologie de l’électrolyse PEM et rendre la production d’hydrogène vert plus économique et durable.

En réalité, cela a déjà incité certaines entreprises privées à exploiter cette avancée, ce qui signifie que c’est maintenant que l’hydrogène vert va commencer à se démarquer en tant que solution viable pour les entreprises.

Pour résumer brièvement les points les plus importants, nous constatons que :

L’étude du CSIC dans le cadre d’un projet international a permis de réduire les coûts de production de l’hydrogène vert.

L’hydrogène vert est une manière de produire de l’hydrogène en utilisant uniquement des énergies renouvelables.

Jusqu’à présent, c’était un phénomène vraiment coûteux.

Cependant, cette étude et d’autres ont permis de considérablement réduire les coûts.

Il s’agit d’un projet véritablement stimulant en raison des perspectives qu’il ouvre pour l’avenir.

Cette avancée représente un changement fondamental dans la production d’hydrogène vert, offrant une voie plus économique et durable qui peut accélérer la transition vers une énergie plus propre et une société décarbonée. Ainsi, une technologie telle que l’hydrogène, qui n’était jusqu’à présent pas considérée comme suffisamment fiable, ouvre une voie vraiment excitante pour ceux qui cherchent à travailler avec elle et à faire un pas en avant pour mettre fin à la consommation excessive de combustibles fossiles.