Cette découverte archéologique a 45 000 ans, mais elle semble venir du futur : elle surprend la science

Cette découverte réécrit la Préhistoire et éclaire la population de l’Est de l’Asie

Pour la culture populaire, les tribus de chasseurs-cueilleurs étaient quelque chose comme ceci : la réalité est bien différente

Nous avons généralement tendance à sous-estimer la technologie dont disposaient nos ancêtres. Souvent, l’idée qu’ils aient pu développer des techniques constructives et scientifiques révolutionnaires nous conduit à de graves erreurs. L’erreur la plus courante est de penser, par exemple, que les Pyramides d’Égypte ne pouvaient pas être l’œuvre purement égyptienne, mais qu’il a fallu faire appel à d’autres forces inconnues dans le processus de construction. Cependant, parfois nous découvrons des processus qui défient toutes nos connaissances, comme c’est le cas de la découverte d’un type de cristal que nous pensions être uniquement propre au XXIe siècle dans un site d’origine romaine.

Maintenant, un groupe de chercheurs chinois a fait une découverte étonnante dans un site archéologique datant d’environ 45 000 ans et va complètement changer la façon dont nous imaginions les habitants du Paléolithique.

Une découverte vraiment surprenante

Une équipe d’archéologues a découvert un trésor qui présente une quantité incroyable d’innovations culturelles et technologiques et qui daterait d’il y a 45 000 ans dans le site de Shiyu, dans la province du Shanxi, en Chine, selon une étude publiée dans la prestigieuse revue académique Nature Ecology & Evolution. Il s’agit d’une découverte étonnante qui a surpris la science car la technologie utilisée était supposée être utilisée par des populations beaucoup plus modernes.

La découverte comprend une technologie de lames avancée, des pointes de projectiles avec des barbes et des manches, ainsi que des artefacts d’obsidienne transportés sur de longues distances. Un disque de graphite perforé a également été trouvé. L’auteur principal, Shi-Xia Yang, de l’Institut de Paléontologie et de Paléoanthropologie des Vertébrés de l’Académie chinoise des sciences, s’est dit surpris par l’importance que cela pourrait avoir dans les futures recherches.

Cette recherche permettra donc de jeter un peu de lumière sur la migration ancienne controversée de l’Homo sapiens vers l’Est de l’Asie. Les ossements d’animaux récupérés lors d’une fouille originale en 1963 ont été datés au radiocarbone, révélant une présence humaine il y a environ 45 800 à 43 200 ans. Jusqu’à présent, les chronologies de l’arrivée des premiers habitants en Asie ont été très controversées, mais ces découvertes permettent d’éclairer et de comprendre comment le flux migratoire aurait pu fonctionner.

Cependant, ce qui est vraiment intéressant, c’est de voir comment les habitants disposaient d’une culture matérielle incroyable. Pratiquement futuriste par rapport aux normes de l’époque, à une époque où la culture matérielle était en plein changement et transformation aux stades initiaux et moyens du Paléolithique. De plus, ils les utilisaient principalement pour chasser des chevaux.

En résumé, cette découverte remet en question nos connaissances sur les Homo sapiens:

La découverte d’une culture matérielle très avancée pour son époque remet en question ce que nous savions sur nos ancêtres.

Nous sommes dans des chronologies propres au Paléolithique moyen dans une période vers le Paléolithique supérieur.

Cela permettra de connaître les cultures qui peuplaient originalement l’Est de l’Asie.

Il s’agit d’une étude qui a complètement déconcerté la communauté scientifique.

La découverte à Shiyu est une étape importante en archéologie, qui éclaire non seulement les compétences et les stratégies avancées des anciens humains en Chine, mais remet également en question notre compréhension de l’expansion et de l’adaptation culturelle de l’Homo sapiens. Pour cette raison, une fenêtre de connaissances très large s’ouvre, qui nous apportera certainement de nombreuses informations dans les années à venir, car il faut maintenant reconstituer de nombreuses pièces dans le puzzle de l’avancée des sociétés de chasseurs-cueilleurs.