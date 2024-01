Préparez-vous car vous pourrez maintenant imprimer en 3D avec du métal: réussissez à faire des meubles en quelques secondes

L’impression 3D est l’avenir, mais pouvoir imprimer de l’aluminium en quelques secondes est une fonctionnalité très positive

Il s’agit d’une avancée très importante | Image : MIT Self-Assembly LAB

Les imprimantes 3D sont de véritables merveilles modernes. Elles permettent de fabriquer des pièces à petite échelle et apportent ces technologies dans les foyers, permettant ainsi d’économiser de l’argent et d’améliorer ses compétences en matière de conception. C’est un marché en plein essor, en réalité, même Xiaomi a une imprimante 3D. Cependant, les imprimantes 3D ont bien plus d’applications que celles en plastique et en résine. En effet, ces technologies peuvent être utilisées pour imprimer des greffes, ainsi que pour créer des meubles. Maintenant, le MIT a inventé quelque chose qui pourrait être crucial : une imprimante permettant le métal liquide et atteignant des vitesses plus que acceptables.

La nouvelle imprimante 3D du MIT

Une équipe de chercheurs du MIT Self-Assembly LAB a développé une technique de fabrication qui imprime rapidement en 3D avec du métal liquide, créant des pièces à grande échelle telles que des pieds de table et des cadres de chaises en quelques minutes, ce qui a été démontré en imprimant la structure d’une chaise. Cette technique, appelée impression de métal liquide (LMP pour Liquid Metal Printing en anglais), consiste à déposer de l’aluminium fondu sur un tracé. L’aluminium se solidifie rapidement en formant la structure.

Car c’est là l’un des grands atouts de ce type d’impression. Le LMP est jusqu’à 10 fois plus rapide que des processus comparables dans la fabrication additive de matériaux métalliques et sa méthode de chauffage et de fusion du métal est plus efficace que d’autres. Bien qu’il sacrifie la résolution pour la vitesse et l’échelle, il peut imprimer des composants plus grands que les méthodes plus lentes et à un coût bien inférieur à celui des méthodes existantes. Ainsi, nous nous trouvons devant l’une des meilleures façons d’imprimer actuellement.

Elle peut avoir de nombreuses applications : architecture, construction, design industriel et composants pour créer des structures. Ainsi, elle est vraiment utile et il est vrai que son immédiateté joue en sa faveur malgré son manque de précision, comme on peut le voir sur l’image ou dans la vidéo suivante.

En résumé :

Il s’agit d’une imprimante 3D qui imprime de l’aluminium.

Les imprimantes 3D de métal existaient déjà, mais celle-ci est considérablement plus rapide.

En échange de la vitesse, elle perd en précision, mais elle est assez intéressante.

De plus, elle offre une efficacité et une échelle plus importantes.

Elle permet d’économiser de nombreux coûts.

Il s’agit d’une avancée significative dans la fabrication en 3D, rapide, évolutive et assez efficace tant sur le plan énergétique que des matériaux. Ainsi, c’est vraiment bien et cela peut avoir plusieurs applications futures, tant dans la construction que dans la fabrication de meubles. Ce qui sera vraiment intéressant, c’est quand elle sera beaucoup plus précise qu’elle ne l’est maintenant.