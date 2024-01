Cet youtubeur s’est fait envoyer de Milan à Riccione dans une caisse en bois, pas une excellente idée.

Samuele “Captain Blazer” Matteini est un YouTuber actif sur plusieurs chaînes, certaines comptant même des millions d’abonnés. Dans l’une de ses dernières vidéos, il s’est fait expédier dans une caisse en bois de Milan à Riccione. Une idée assez risquée.

« Je m’expédie dans un COLIS chez Maman ». Le titre de la vidéo TikTok est assez clair, mais le contenu à l’intérieur dissipe tous les doutes. La vidéo montre un YouTuber italien qui se fait enfermer dans une boîte en bois pour ensuite être expédié dans un camion de Milan à Riccione. La vidéo est devenue virale ces derniers jours. Sur TikTok, elle compte près d’un million de vues. L’utilisateur de la chaîne est anonyme, il est l’un des nombreux à publier des clips sans se soucier du droit d’auteur. Cependant, retrouver la chaîne originale n’est pas difficile.

La vidéo dont les clips ont été extraits provient de YouTube et plus précisément de la chaîne « Cap », qui compte 387 000 abonnés. Le YouTuber s’appelle Samuel Matteini, né en 2004, et il est plus connu sur la plateforme pour sa chaîne principale où il s’appelle « Captain Blazer », publie des vidéos de jeux vidéo et compte 1,56 million d’abonnés. La vidéo de l’auto-expédition a été publiée le 10 janvier dernier et a dépassé le million de vues.

Comment fonctionne l’expédition

L’objectif de la vidéo est clair dès le départ. Samuel « Cap » Matteini construit une boîte en bois dans laquelle il place tout le nécessaire pour survivre une journée. Il y a un matelas, des toilettes chimiques, de l’eau, un extincteur et de la nourriture. Matteini se fait enfermer dans le véhicule de livraison. Un complice se charge de le charger dans le camion qui, grâce à une expédition privée en une journée, le transportera à Riccione. Le contenu du colis n’est pas communiqué au transporteur.

Les doutes sur l’authenticité de la vidéo

Toute la vidéo est basée sur une série de clips intégrés au montage. Les détails de l’expédition sont censurés. On ne voit pas clairement les opérations par lesquelles le conteneur en bois dans lequel se trouve le YouTuber est chargé et déchargé du camion. La voix du livreur est également modifiée. Bien que Matteini passe tout son temps à raconter le voyage comme s’il était réel, cela pourrait aussi être le résultat d’un bon montage.

Le seul détail qui pourrait faire douter de l’authenticité de la vidéo est la voix. Le YouTuber parle souvent à voix haute. Est-il possible que le conducteur n’entende rien ? La description de la vidéo ne fait pas référence à l’authenticité de la séquence. On peut seulement y lire : « Chaîne adaptée à tous les âges ».

Que se passe-t-il pendant le voyage

En soi, la vidéo ne réserve pas de grandes émotions. Pendant 27 minutes, Matteini ressent des secousses de l’extérieur, mange de la nourriture préparée et urine dans des bouteilles en plastique. Pendant la nuit, il dévisse une paroi de la caisse en bois pour faire quelques pas autour de son cercueil dans la benne du camion. Inutile de mentionner tous les risques pour la sécurité. En cas d’accident, Matteini se serait retrouvé sans aucun dispositif de sécurité. Sans compter qu’il avait également placé un extincteur et une bonbonne d’oxygène dans sa caisse en bois.