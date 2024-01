Le dernier vol d’Ingenuity sur Mars, la NASA salue le drone capable de voler sur une autre planète

Ingenuity fait partie de la mission Mars 2020 de la NASA et est le premier hélicoptère à voler sur une autre planète. Ses opérations devaient se terminer en 2022, mais en raison de tous ses succès, les chercheurs ont décidé de les prolonger.

Il devait s’agir d’un test, mais cela s’est transformé en une entreprise qui a ouvert la voie à de nouvelles destinations spatiales. Ingenuity, le drone de la NASA, a effectué son dernier vol sur Mars. « Il a fonctionné comme un explorateur pour le rover Perseverance, en allant vérifier les sites sur la planète rouge », a déclaré l’administrateur de la NASA Bill Nelson, dans un message vidéo publié sur X. « Ingenuity a démontré comment le vol peut améliorer les missions opérationnelles et nous aide dans la recherche de la vie sur Mars. » En réalité, sa mission aurait dû se terminer en 2022, mais en raison des succès du drone hélicoptère, la NASA a décidé de prolonger sa présence sur la Planète Rouge. « Cette mission a largement dépassé nos attentes », a déclaré la NASA.

Au cours des trois dernières années, l’hélicoptère a traversé des cratères, survécu à de violentes tempêtes de sable et à des nuits glaciales, montrant une extrême résistance. Selon les plans initiaux de la mission, Ingenuity aurait dû effectuer 5 vols en 30 jours, mais il a finalement parcouru la Planète Rouge pendant 128 minutes, couvrant près de 18 kilomètres avec 72 vols. Selon Nelson : « Ses contributions seront longtemps rappelées. Ingenuity ouvre la voie à des vols futurs dans notre système solaire et ouvre la voie à des missions humaines plus intelligentes et plus sûres sur Mars et au-delà ».

La mission Mars 2020

Ingenuity fait partie de la mission Mars 2020 de la NASA et est le premier hélicoptère à voler sur une autre planète. Le drone a été lancé le 30 juillet et a atterri sur Mars près d’un an plus tard, le 18 février 2021. Depuis lors, il explore la surface martienne aux côtés du rover Perseverance. Pour voler dans l’atmosphère martienne, Ingenuity utilise deux hélices tournant à une vitesse de 3 000 tours par minute, environ 10 fois plus vite qu’un hélicoptère normal.

« C’est le premier avion à réaliser un vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, ouvrant la voie à de futurs explorateurs aériens sur Mars et, potentiellement, vers d’autres destinations spatiales. Un exploit qui a été qualifié de digne des frères Wright « , a écrit la NASA. En effet, sous ses panneaux solaires, Ingenuity a un fragment de l’aile du Flyer, l’avion utilisé par les frères Wright pour le premier vol sur Terre.

Le dernier vol d’Ingenuity

La NASA a décidé de mettre fin à la mission après le 72e vol d’Ingenuity en raison de problèmes de communication entre le drone et le rover Perseverance. De plus, les images reçues par l’agence spatiale ont montré qu’une des pales du drone avait été endommagée lors de l’atterrissage et qu’il n’est plus capable de voler. Ingenuity a surmonté de nombreux obstacles au cours de sa mission sur Mars. En avril 2023, par exemple, après son 50e vol, le drone a interrompu les communications, et la NASA a dû attendre 63 jours avant de recevoir un signal du drone. En juillet 2022, Ingenuity avait également perdu son orientation en raison de la poussière martienne.

Ainsi, la NASA a salué le drone : « Son voyage historique est maintenant terminé. Cet hélicoptère a volé plus haut que nous ne l’aurions jamais imaginé et a aidé la NASA à faire ce que nous savons faire de mieux : rendre l’impossible possible ».