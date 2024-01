OpenAI annonce des versions améliorées de GPT 3.5-Turbo et GPT-4 Turbo

OpenAI vient de confirmer via son blog officiel l’arrivée de nouveaux modèles de GPT 3.5-Turbo et de GPT-4 Turbo

OpenAI continue d’améliorer les versions Turbo de ChatGPT

ChatGPT est sans aucun doute le chatbot d’Intelligence Artificielle le plus populaire à l’heure actuelle, ce qui permet à la société qui le développe, OpenAI, de générer plus de 80 millions de dollars par mois et un total de 1 milliard de dollars par an grâce notamment aux entreprises qui utilisent leur IA et aux utilisateurs qui payent leur plan premium, ChatGPT Plus.

Mais l’entreprise dirigée par Sam Altman sait qu’elle doit continuer à faire évoluer son chatbot pour ne pas être distancée dans la course effrénée des chatbots d’IA. C’est pourquoi OpenAI vient d’annoncer des versions améliorées des modèles GPT 3.5-Turbo et GPT-4 Turbo.

Voici les versions améliorées de GPT 3.5-Turbo et GPT-4 Turbo

OpenAI a récemment publié un article sur son blog officiel dans lequel elle annonce l’arrivée de nouveaux modèles de GPT 3.5-Turbo et de GPT-4 Turbo.

Dans cette publication, les responsables d’OpenAI confirment que la semaine prochaine, ils vont lancer un nouveau modèle de GPT-3.5 Turbo, identifié en interne sous le nom de gpt-3.5-turbo-0125, qui inclura plusieurs améliorations telles que « une plus grande précision dans les réponses aux formats demandés et une résolution d’un problème de codage de texte pour les appels de fonctions dans des langues autres que l’anglais ».

De plus, OpenAI va également réduire les prix de GPT-3.5 Turbo afin de le rendre plus accessible à ses clients. Les prix d’entrée diminueront ainsi de 50 %, passant à 0,0005 dollars/1 000 jetons, et les tarifs de sortie seront réduits de 25 %, passant à 0,0015 dollars/1 000 jetons.

Par ailleurs, dans ce même article, OpenAI a également annoncé un nouveau modèle de prévisualisation mis à jour de GPT-4 Turbo, appelé gpt-4-0125-preview, qui sera disponible dans les mois à venir. Ce modèle vise à « réduire les cas de ‘paresse’, où le modèle ne parvient pas à accomplir une tâche. » Ce nouveau modèle de GPT-4 Turbo se distingue par sa capacité à accomplir certaines tâches, telles que la génération de code, de manière plus approfondie que le modèle de prévisualisation précédent. Il inclut également une correction de l’erreur affectant les générations UTF-8 qui n’étaient pas en anglais.