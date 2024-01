Microsoft prépare une vague de licenciements dans sa division de jeux vidéo

Alors qu’il ne s’est écoulé que trois mois depuis que la CMA, l’organisme de réglementation des marchés et de la concurrence au Royaume-Unis, a donné son feu vert à l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft pour un montant de 68,7 milliards de dollars, les premières conséquences de cette acquisition commencent à se faire jour sous la forme de licenciements.

Dans ce sens, une récente fuite indique que Microsoft prépare une vague de licenciements qui affectera près de 2 000 employés de sa division de jeux vidéo.

Un rapport récemment publié par le média The Verge a mis au jour une note interne du PDG de Microsoft, Phil Spencer, dans laquelle le dirigeant de l’entreprise de Redmond confirme qu’en tant que partie du processus de restructuration après l’achat d’Activision Blizzard, ils vont licencier un total de 1 900 employés de leur division de jeux vidéo, Microsoft Gaming, en particulier des équipes d’Activision Blizzard, Xbox et Zenimax.

En particulier, les mots exacts de Phil Spencer sur ces licenciements étaient les suivants:

« Alors que nous avançons vers 2024, la direction de Microsoft Gaming et Activision Blizzard s’engage à aligner une stratégie et un plan d’exécution avec une structure de coûts durable qui soutiendra l’ensemble de notre activité en croissance. Ensemble, nous avons établi des priorités, identifié des domaines de chevauchement et nous nous sommes assurés que nous sommes tous alignés sur les meilleures opportunités de croissance. Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la décision douloureuse de réduire la taille de notre effectif de jeux d’environ 1 900 postes sur les 22 000 personnes de notre équipe ».

Ainsi, l’entreprise créatrice de Windows réduira les effectifs de son département de jeux vidéo de 8%, car elle est actuellement composée de 22 000 employés.

Mais cette vague de licenciements n’affectera pas seulement les employés de ces équipes de Microsoft Gaming, elle entraînera également le départ de certains cadres de l’ancienne Activision Blizzard, car une deuxième note, cette fois du directeur des Xbox Game Studios chez Microsoft, Matt Booty, assure que Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment, et Allen Adham, directeur du design de Blizzard Entertainment, quitteront Microsoft.

Voici ce que Botty a déclaré sur le départ de ces deux cadres de l’entreprise:

« Comme beaucoup d’entre vous le savent, Mike a passé plus de 20 ans chez Microsoft. Maintenant qu’il a dirigé l’acquisition en tant que président de Blizzard, il a décidé de quitter l’entreprise. Alors que nous avançons, nous continuerons de capitaliser sur l’élan positif que Mike a créé et nous nous efforcerons de dépasser les attentes des joueurs de Blizzard. Je tiens à remercier Mike pour son leadership et sa collaboration, ainsi que pour ses conseils depuis la conclusion de l’accord. Je sais qu’il prévoit de voyager et de passer plus de temps avec sa famille. Nous lui souhaitons le meilleur ».

« De plus, Allen Adham, directeur du design de Blizzard, quittera l’entreprise. En tant que l’un des cofondateurs de Blizzard, Allen a eu un impact considérable sur tous les jeux de Blizzard. Son influence se fera sentir dans les années à venir, directement et indirectement, car Allen prévoit de continuer à conseiller de jeunes designers de l’industrie. Le nouveau président de Blizzard sera annoncé la semaine prochaine ».