L’horloge de l’Apocalypse approche minuit : l’IA et la guerre sont les grands dangers

La montre fonctionne depuis 1947

L’Horloge de l’Apocalypse est une initiative qui indique à quel point nous sommes proches de détruire notre planète

Lorsque les États-Unis ont bombardé le Japon avec des armes atomiques en 1945, les craintes d’une possible fin du monde ont atteint leur paroxysme. Ce n’est pas étonnant. Après tout, ces armes atomiques pouvaient dévaster des villes entières et des pays avec une grande virulence et un nombre élevé de morts. Cela a poussé de nombreux experts à réaliser que nous étions peut-être allés trop loin en termes de capacité d’autodestruction. C’est ainsi qu’est né l’original Horloge de la fin du monde ou Doomsday Clock. Cependant, ces dernières années, d’autres défis aussi préoccupants sont apparus, ce qui fait que nous sommes à seulement 90 secondes de la fin du monde.

90 secondes avant la fin du monde

Créée en 1947 par le Bulletin of Atomic Scientists, ironiquement, cette idée est venue d’une équipe composée de chercheurs du Projet Manhattan, c’est-à-dire ceux qui ont développé la première bombe atomique utilisée sur des êtres humains à Hiroshima et Nagasaki.

L’horloge est symbolique, elle ne bouge pas réellement, mais elle cherche à montrer que nous sommes très proches d’une catastrophe mondiale. Si l’humanité atteint minuit, il sera trop tard pour faire marche arrière. À l’origine, elle a été créée pour signaler les dangers d’une guerre nucléaire entre l’URSS et les États-Unis, mais depuis lors, d’autres problèmes tels que les guerres conventionnelles, le changement climatique ou les pandémies ont été ajoutés.

Un comité de scientifiques de ce magazine est chargé de décider de la position des aiguilles de l’horloge. Cette année 2024, elles sont exactement les mêmes qu’en 2023, c’est-à-dire à 90 secondes de minuit, ce qui signifie que nous sommes très proches d’un point de non-retour pour déclencher le jour du Jugement dernier, c’est-à-dire la fin de la vie sur terre.

Cette année, il existe une série de dangers qui semblent préoccuper ces scientifiques. Le plus évident est celui de la guerre en Ukraine, qui est non seulement terrible en soi, mais qui s’ajoute également aux tensions géopolitiques entre les différentes puissances mondiales provoquées par cette guerre et qui pourraient encore aggraver le conflit.

De plus, le changement climatique reste l’une des principales préoccupations de la planète entière. Dans ce domaine, cependant, les recherches scientifiques vont dans une bonne direction pour développer des techniques et des technologies moins nocives pour notre environnement.

Quoi qu’il en soit, il existe également de nouveaux dangers, tels que l’Intelligence Artificielle, qui entre de mauvaises mains pourrait devenir quelque chose de réellement dangereux. Comme ses effets nous sont inconnus au-delà des films de science-fiction, ce magazine considère qu’il s’agit de technologies très perturbatrices qui peuvent avoir des conséquences imprévues.

Des progrès dans la bonne direction

Bien qu’il ne soit pas bon que nous soyons à 90 secondes de l’Apocalypse, il est clair que ce n’est pas négatif que le temps se soit figé par rapport à l’année précédente. Il est vrai qu’il y a quelques années, nous étions encore plus loin du Jour du Jugement dernier, mais il y a des progrès significatifs dans la science et la technologie qui sont plutôt encourageants pour l’avenir.

Les moteurs à hydrogène et l’hydrogène vert en tant qu’alternative aux véhicules électriques et à combustion marquent une voie claire à suivre dans le domaine de l’automobile pour des voyages sans émissions. Mais la question ne s’arrête pas là, car l’Intelligence Artificielle aide également de manière notable dans de nombreuses recherches en sciences de la santé et dans l’exploration spatiale.