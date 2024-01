Les créateurs de ChatGPT ne veulent pas que votre prochaine petite amie soit une IA

Depuis le début, de nombreuses entreprises ont essayé de se lancer dans le domaine des IA

ChatGPT l’a très clairement dit : ils ne veulent pas que votre petite amie soit une IA

L’arrivée de GPT-4 dans nos vies a tout changé avec une série de situations qui captivent fortement l’attention. Ils nous rendent certainement beaucoup plus productifs, mais ils comportent également une série de problèmes qui affectent tous les aspects de notre vie. Des professions qui vont disparaître à l’attachement sentimental des individus à ce type de technologies. Ainsi, quand OpenAI a permis de créer nos propres GPTS et de les vendre dans un store, il s’est rapidement rempli d’assistants créés pour faire semblant d’être notre partenaire. Quelque chose qui n’a pas plu à la fondation et pour laquelle ils cherchent à y mettre fin.

OpenAI ne veut pas d’IA de compagnie de ce genre

Depuis que OpenAI a lancé sa boutique de GPTs, nous avons vu apparaître des dizaines d’assistants personnels qui se font passer pour votre partenaire. Certains ont des noms aussi suggestifs que Koren Girlfriend ou Judy, et leur objectif principal est d’accompagner émotionnellement et sexuellement les utilisateurs qui souhaitent utiliser ce service. À Taïwan, l’alarme a été déclenchée à ce sujet, et OpenAI a rapidement indiqué dans ses directives que ce phénomène est totalement contraire aux règles de l’entreprise et qu’ils élimineront ce type de GPTs.

Les raisons d’OpenAI sont claires : ChatGPT n’a pas cet objectif et ils ne veulent pas de chatbots à caractère sexuel sur leur plateforme.

Une lutte contre ce type de GPTs

Sam Altman et OpenAI ont toujours été clairs : ils ne veulent pas de ce type de technologies dans leur store d’applications. Pour cela, ils ont entrepris un processus de nettoyage des GPTs de leur propre « store » afin de le maintenir propre et libre des GPTs romantiques.

Cependant, leur lutte a été vraiment vaine. Bien que beaucoup d’entre eux aient été supprimés, il y en a encore des dizaines qui n’ont pas pu être effacés de leur boutique. En grande partie parce qu’il y en a un grand nombre et qu’il semble que quand on coupe une tête de l’hydre, d’autres repoussent.

Cela suscite une question très intéressante. Pourra-t-on arrêter ce phénomène à un moment donné ? À l’avenir, il pourrait être normal que certaines personnes décident de partager leur vie avec une IA, même si cela a des répercussions qui ne conviennent pas à la socialisation active des individus. Cependant, il semble que ce phénomène soit indomptable. Pour l’instant, tout indique que si OpenAI est contre cette politique, d’autres entreprises occuperont certainement sa place dans ce secteur, car la demande est alarmante.