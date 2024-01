La Tesla à 25 000 euros sera fabriquée en Europe et a déjà une date de sortie

La révolution des voitures électriques passe par la réduction de leur prix : Tesla a prêté sa voiture de 25 000 euros qui pourra concrétiser cette révolution

La Tesla de 25 000 euros sera fabriquée en Europe et a déjà une date de lancement : tout ce que nous savons sur cette voiture électrique pour les masses

Les rumeurs semblent s’être concrétisées, la Tesla de 25 000 euros sera fabriquée en Europe et a déjà une date de lancement. Ces derniers mois, des rumeurs circulaient sur la façon dont Tesla prévoit d’attaquer le secteur des véhicules électriques. La société d’Elon Musk semblait s’être endormie sur ses lauriers, mais la confirmation du Xiaomi SU7 a ravivé la concurrence de l’entreprise.

C’est grâce à Reuters que l’on a pu connaître les plans de Tesla pour 2025, année où sa voiture au prix compétitif arrivera sur le marché. Ces sources affirment que la nouvelle voiture de Tesla sera un SUV et porte le nom de code ‘RedWood’.

Tesla lancera un SUV électrique de 25 000 euros en Europe en 2025

Ce modèle s’inscrirait dans le catalogue de Tesla comme une sorte de version modérée ou presque familiale du Model Y. La stratégie de la société d’Elon Musk est claire : proposer une voiture abordable, attrayante pour le grand public et qui freine les options venant de Chine.

L’ambition démesurée de Tesla pourrait lui coûter cher, mais pour le moment, les dates de lancement de ce véhicule sont importantes. On a pu lire qu’il arrivera en juin 2025, en plein été en Europe, et pourrait être un incitatif à la vente.

De plus, dans les plans de l’entreprise, il est prévu de ne jamais être à court de Tesla pas cher, c’est pourquoi il est question de produire 10 000 unités chaque semaine de ce nouveau véhicule. Tesla veut en faire un best-seller et le traite comme tel.

Il n’y a pas beaucoup plus de détails sur cette Tesla de 25 000 euros, bien qu’il soit clair qu’elle n’aura pas la puissance ni l’autonomie des modèles plus chers et, bien sûr, plus avancés de la société. Ce que cherche Elon Musk, c’est ouvrir une porte dans un marché de plus en plus compétitif.

La course aux voitures électriques compte de plus en plus de participants et même si Tesla a été l’un des pionniers, il ne peut pas se permettre que les nouveaux arrivants lui enlèvent le leadership avec des promesses de moteurs électriques jamais vus, comme c’est le cas pour le Xiaomi SU7, qui semble destiné à être une révolution dans le secteur.