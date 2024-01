L’Intelligence Artificielle va tous nous remplacer au travail : cet expert en IA l’a bien compris

Mustafa Suleyman est le co-fondateur de DeepMind, le laboratoire d’IA de Google

Il semble que l’IA pourrait remplacer la main d’oeuvre | Image: DALL-E

Il y a une décennie, la principale préoccupation des personnes qui entraient sur le marché du travail était de trouver un emploi. Maintenant, les choses ont considérablement changé. La peur des gens est évidente : ils se sont formés pendant des années dans différents emplois et il semble maintenant qu’une IA puisse les remplacer assez facilement en quelques années. Parmi les professions qui vont disparaître, nous trouvons pratiquement toutes, car la montée de la robotique remplace également les personnes qui travaillent dans les usines. C’est pourquoi, même si certains experts mettent en garde contre l’arrivée de « l’hiver de l’IA », il y a plus que suffisamment de raisons pour que les personnes se préoccupent de l’avenir et de la viabilité de leurs emplois.

Mustafa Suleyman, l’un des principaux acteurs de l’essor de l’IA, co-fondateur de DeepMind, est convaincu que l’IA est là pour remplacer la main-d’œuvre. Du moins dans la plupart des postes que nous trouvons. Ainsi, ce n’est pas une chose insignifiante de penser que l’IA couvrira tôt ou tard la grande majorité des emplois que les personnes exercent aujourd’hui.

La fin de l’emploi humain

Mustafa Suleyman, co-fondateur de DeepMind, maintenant Google DeepMind, est l’une des figures clés du développement de l’IA. Bien qu’il soit maintenant l’un des acteurs principaux du développement gigantesque de l’IA, ses origines sont modestes, issus d’une famille travaillatrice. Maintenant, lors d’une interview pour CNBC dans le cadre du sommet de DAVOS 2024, il a fait une série de déclarations assez remarquables concernant l’IA et l’avenir.

Pour Suleyman, l’IA ne sert actuellement pas à nous remplacer, mais à partir de maintenant et dans quelques décennies, ses fonctions vont nous rendre très productifs en atteignant des niveaux d’efficacité jamais vus auparavant. Cependant, à mesure que l’IA se développera, il y aura le danger qu’elle puisse nous remplacer, il faudra donc faire quelque chose pour l’éviter, car cela pourrait poser un grave problème pour le modèle actuel du marché.

Je pense qu’à long terme, nous devrons sérieusement penser à la façon dont nous allons intégrer ces outils, laissés entièrement entre les mains du marché et de ses propres dispositifs qui servent fondamentalement à remplacer la main-d’œuvre.

Ainsi, c’est une façon de penser que Suleyman ne partage visiblement pas, car il pense que cela peut être dangereux entre les mains du système économique actuel. Pour lui, il est important qu’il y ait une réglementation à ce sujet qui puisse aider au développement de l’IA de la manière la plus éthique et exempte de dangers possible.

Quoi qu’il en soit, lors du Forum économique de Davos 2024, l’un des principaux sujets de débat a été précisément celui de l’IA et des impacts que cette technologie pourrait avoir. En réalité, il a également été averti que l’hiver de l’IA approche, c’est-à-dire un moment où son développement et sa recherche vont considérablement diminuer.