La venue de l’IA pourrait mettre fin au besoin d’apprendre des langues

Les IA pourraient mettre fin aux barrières linguistiques entre les personnes

En général, l’IA peut déjà servir de bon traducteur | Image : DALL-E

Généralement, apprendre des langues est un processus long et compliqué qui prend des années. Nous investissons notre vie dedans et parfois, si nous ne sommes pas doués, nous sommes incapables de les maîtriser. Maintenant, nous constatons que l’IA peut briser la barrière linguistique et remet même en question la nécessité d’apprendre des langues. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, voyons quels sont les aspects importants sur la nécessité d’apprendre des langues que l’IA ne peut en aucun cas remplacer.

La fin de la barrière linguistique

Aujourd’hui, l’IA est déjà capable de doubler des vidéos dans la langue de notre choix en temps réel et nous pouvons traduire des vidéos en quelques secondes grâce à l’Intelligence Artificielle. C’est pourquoi, à ce stade du développement de cette technologie, nous devons seulement nous demander si elle sera capable de nous faire oublier l’apprentissage des langues.

Bientôt, nos téléphones auront des fonctionnalités de traduction automatique, comme c’est le cas du Samsung Galaxy AI, cela démontre que les barrières linguistiques sont de plus en plus faibles et que nous pourrons communiquer avec qui nous voulons sans avoir besoin d’apprendre de nouvelles langues.

C’est une avancée gigantesque qui nous permet de contourner l’apprentissage de différentes langues car l’IA seule est capable de nous fournir des traductions très précieuses.

Cependant, ce n’est pas tout à fait vrai. Apprendre des langues restera important si nous voulons avoir un certain développement personnel, donc examinons les raisons pour lesquelles c’est une connaissance que vous ne devriez pas laisser tomber au profit du confort de l’IA.

Les raisons de continuer à apprendre des langues

Maintenant, est-ce négligeable d’apprendre des langues, même si l’IA est capable de les traduire parfaitement ? En réalité, non, car elles continueront d’avoir une grande valeur si nous voulons vraiment comprendre une culture.

Apprendre à saisir les nuances des langues nous ouvre également une façon de penser qui nous rapproche des personnes qui les utilisent. Bien que cela puisse sembler impossible, le développement de ces langues répond à un aspect clé fondamental qui nous permet de nous immerger dans les valeurs d’autres cultures. Avoir seulement un traducteur ne suffit pas pour profiter de ces aspects plus subtils, donc la recherche d’une relation plus profonde avec les cultures que nous aimons ou qui nous entourent est une raison suffisante pour continuer à apprendre des langues.

Cependant, la question ne s’arrête pas là, car de nombreuses études démontrent que l’apprentissage des langues permet un développement cognitif et une amélioration significative de la mémoire que nous n’aurions pas autrement. Les personnes qui apprennent des langues améliorent leur capacité de résolution tout en améliorant leur capacité à faire plusieurs choses à la fois.

D’autre part, nous ne pouvons pas oublier que l’IA peut être un outil très intéressant pour apprendre des langues, au lieu de remplacer ce processus.

Enfin, cela nous permet également d’atteindre une empathie avec des personnes qui maîtrisent d’autres langues, ce qui est totalement inestimable. Ainsi, apprendre des langues construit des ponts importants entre les sociétés, il n’est donc pas une mauvaise idée de le garder à l’esprit si nous voulons connaître plus en profondeur les personnes qui nous entourent et qui parlent d’autres langues.