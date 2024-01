Dans ce jeu vidéo, les Pokémon se tirent dessus avec des mitraillettes : le test de Palworld

Lancé le 19 janvier 2024 en version non définitive (accès anticipé), Palworld est déjà devenu un phénomène. Qu’est-ce qui rend si populaire ce jeu vidéo accusé de plagiat par les fans de Pokémon.

Cinq millions d’exemplaires vendus pour Palworld, le jeu vidéo des « Pokémon avec des armes ». C’est ainsi qu’il a été défini après son annonce en 2021, en raison de sa nette ressemblance avec les créatures de GameFreak et Nintendo. Actuellement qu’il est sorti, c’est le jeu le plus joué sur Steam, devant Counter-Strike 2, Dota 2, PUBG et Baldur’s Gate 3. Derrière le développement de ce succès écrasant se trouve une entreprise japonaise fondée en 2015, PocketPair.

Comment fonctionne Palworld

Malgré le rappel évident à Pokémon, Palworld est un jeu très différent de celui développé par GameFreak. Nous parlons d’une survie, comparable à un autre succès passé sur Steam, Rust, mais aussi à Minecraft, car le but est de survivre à la faim, au froid et aux attaques ennemies en accumulant des ressources pour construire une base et d’autres améliorations liées à l’équipement. Pour nous aider, il y a les Pals, des créatures qui peuplent le monde.

Les Pals peuvent être capturés à l’aide d’une sphère spéciale. Mais pas avant de les avoir affaiblis à coups de poing, de pioche ou pire encore (selon l’arme que nous avons construite). Une fois en notre possession, ils nous aideront à collecter des ressources, à nous défendre, et ainsi de suite. Malgré la cruauté de nos actions, l’ambiance du jeu est très mignonne, kawaii pour le dire à la japonaise. Les Pals sont heureux de nous aider et n’hésitent pas à montrer leur affection à travers des petits cœurs et des animations adorables. Un jeu immédiat, qui réussit à capturer dans sa boucle d’exploration, de collecte et de construction.

PALWORLD | Les pals capturés peuvent être câlinés

Le problème des Pokémon copiés

Le succès incroyable de Palworld ne tient pas uniquement à ses mécaniques de jeu simples et efficaces, mais aussi aux nombreuses controverses qui l’entourent. En premier lieu, l’accusation de plagiat envers Pokémon. Au moins 63 des 111 pals sont issus des différentes générations de pocket-monsters. C’est ce que souligne Cecilia Fae sur X (anciennement Twitter), une fan de la franchise Nintendo qui a publié une série d’images comparatives montrant la réelle similitude entre les deux parties. Ce n’est pas tout : il y a d’autres références à d’autres jeux vidéo de l’écosystème Nintendo, comme Zelda: Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, à commencer par les textes de présentation des différents environnements. Sur le plan juridique, cependant, il ne semble pas y avoir de problèmes.

Takuro Mizobe, PDG de PocketPair, a déclaré au site Web japonais Automation que Palworld a surmonté tous les obstacles légaux nécessaires pour ne pas enfreindre le droit d’auteur. « Nous prenons nos jeux très au sérieux », a précisé Mizobe. « Nous n’avons absolument aucune intention de violer la propriété intellectuelle d’autres entreprises ». Par le passé, Nintendo est intervenu rapidement, même dans le cas de créations de fans à but non lucratif, comme cela s’est produit avec Pokémon FPS, une réinterprétation de la série de jeux vidéo Pokémon Snap en jeu de tir à la première personne réalisée par l’utilisateur Dragon_GameDev2. Actuellement, la situation est différente, et pourtant, jusqu’à présent, Nintendo n’a pris aucune mesure légale.

PALWORLD | L’une des images comparatives entre les pals et les pokémon

La deuxième accusation contre Palworld concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle générative pour créer les personnages du jeu et contourner les règles sur le droit d’auteur. Cependant, pour le moment, il n’y a aucune preuve concrète de cela. L’accusation provient de certains utilisateurs, qui ont ​​soulevé les déclarations favorables de Mizobe à l’égard de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Ce ne sont que des conjectures vraiment difficiles à confirmer et qui, de toute façon, n’auraient aucune incidence légale. Il s’agit simplement de discréditer Palworld pour des raisons éthiques.

À cet égard, le jeu pose également problème en raison de la représentation qu’il fait de la relation entre l’homme et la nature. Les Pals doivent être affaiblis avant de pouvoir être capturés et prélevés sur leur écosystème pour devenir des assistants fidèles avec lesquels collecter des ressources, construire et combattre. Même l’environnement lui-même, composé de bois, de roches, de minéraux, est à la merci de l’accumulation compulsive mais nécessaire pour la progression de notre personnage. Une métaphore brutale de la société capitaliste déguisée en style doux et enfantin.

« Tant qu’on en parle », disait Oscar Wilde, et Palworld semble le confirmer. Les mérites du jeu sont indéniables, à savoir avoir simplifié les mécaniques du jeu de survie pour s’adresser à un public plus large, mais il est également indéniable que sans la référence évidente à Pokémon, l’une des franchises les plus rentables de tous les temps selon Market Decipher, il n’aurait pas eu le même impact. S’ajoute à cela l’association d’une franchise similaire à la violence et aux armes.

Il suffit de mentionner l’indignation suscitée par Inteleon, un Pokémon de Pokémon Épée et Bouclier qui utilise un fusil de sniper pour effectuer son mouvement Gigamax. Il s’agit de la première apparition d’une arme à feu dans les jeux vidéo Pokémon. Cela s’est produit en 2019. Palworld va en quelque sorte sacrifier l’iconicité des Pokémon, le tout sans renoncer à une jouabilité capable de créer une dépendance. Le jeu est disponible sur PC via Steam et sur Xbox Series X|S, également via l’abonnement Game Pass.