La nouvelle manette Xbox fonctionnera mieux avec ton téléphone portable ou ta tablette

La nouvelle manette arriverait cette année, selon des initiés de l’industrie

La nouvelle manette Xbox représenterait une avancée qualitative importante en termes de fonctionnalités

Il s’est déjà écoulé un certain temps depuis que les documents divulgués lors du procès de Microsoft avec la FTC ont fait le tour du monde. En réalité, certains de ces documents parlaient de nouveautés importantes, telles qu’ une nouvelle manette Xbox qui, en plus d’arriver probablement cette année, présenterait des améliorations importantes dans sa connectivité avec le cloud via votre téléphone portable ou votre tablette.

Sebile, la prochaine manette Xbox

L’arrivée d’une possible manette pour mai 2024 était l’un des principaux éléments qui ont attiré l’attention lorsque Microsoft a involontairement divulgué des dizaines de milliers de documents sur ses plans futurs pour Xbox. En réalité, certains podcasts qui sont réputés pour connaître les détails de l’évolution de ce périphérique en font également état, ainsi que les réseaux sociaux.

En ce qui concerne les détails autour de cette nouvelle manette Xbox, plus d’informations sont connues, ainsi que sa possible date de sortie pour ce mois de mai. Par exemple, les détails suivants sont mis en évidence :

Amélioration de sa technologie BlueTooth (5.2) .

. Elle présentera des qualités supérieures en tant que manette axée sur le jeu en cloud , bien qu’elle soit également idéale pour le jeu standard.

, bien qu’elle soit également idéale pour le jeu standard. Elle aura de meilleures fonctionnalités dans sa connexion mobile avec les smartphones et les tablettes , faisant un bond en avant par rapport à sa connectivité actuelle.

, faisant un bond en avant par rapport à sa connectivité actuelle. Elle sera conçue pour fonctionner avec des piles, mais elles seront facilement amovibles .

. Sa vibration haptique sera améliorée.

sera améliorée. Des boutons et des gâchettes plus silencieux .

. Accéléromètre qui permettra des fonctions telles que le « lift to wake », permettant d’ allumer la console en soulevant simplement la manette.

Plans futurs pour Xbox

Il est important de souligner que, dans certains cas, bon nombre des dates qui ont été divulguées peuvent ne pas être exactes. En réalité, Phil Spencer lui-même a admis que, bien qu’il regrettait la divulgation accidentelle de son équipe, de nombreux plans figurant dans ces documents prévoyaient déjà différentes dates et même différentes idées. Toutefois, dans le cas de la nouvelle manette, tout indique qu’elle sera effectivement réalisée.

De plus, le Developer Direct de Xbox a également récemment eu lieu, au cours duquel plusieurs jeux qui arriveront sur son système ont été présentés, tels qu’ Avowed, Hellblade II, ou Indiana Jones et le Grand Cercle. Ainsi, la société souligne que cette année comportera plusieurs sorties de grande envergure dans l’écosystème de Microsoft.