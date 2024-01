Hiver de l'IA : qu'est-ce que c'est et pourquoi cela devrait nous inquiéter

Découvrez ce qu’est l’Hiver de l’IA et pourquoi cela pourrait être préoccupant

Les personnes affectées par l’Hiver de l’IA ne seraient pas réellement les utilisateurs finaux

Aujourd’hui, nous voyons apparaître de nouveaux termes pour définir certaines choses. Le plus célèbre est celui de l’AGI ou Intelligence Artificielle Générale, l’état de l’IA que beaucoup, dont Mark Zuckerberg, croient atteindre tôt ou tard. Cependant, lié à ce terme se trouve un autre terme assez différent et qui nous amène à l’opposé : celui connu sous le nom d’Hiver de l’IA dans lequel tout ce qui a été promis est puissamment ralenti en raison des limitations techniques qui existent actuellement.

Ainsi, nous allons voir ce que ce terme signifie exactement et ce qui pourrait se produire si nous étions confrontés à un (nouvel) Hiver de l’IA qui empêcherait radicalement la recherche dans ce domaine.

Qu’est-ce que l’Hiver de l’IA

L’Hiver de l’IA fait référence à une période de baisse de l’intérêt et des investissements dans la recherche en intelligence artificielle. Il s’agit d’un terme métaphorique qui cherche à décrire une période où les attentes souhaitées n’ont pas été atteintes autour de l’IA, ce qui la relègue temporairement ou indéfiniment à l’oubli jusqu’à ce que de nouveaux progrès permettent de poursuivre le développement.

L’IA est l’une des technologies qui ont le plus souffert de ces périodes. En grande partie parce que c’est toujours un projet trop ambitieux pour son époque. Dans les années 70, 80 et 90, il y a eu plusieurs Hivers de l’IA, parce que la technologie existante n’était pas suffisante pour développer des questions liées aux réseaux neuronaux et à de nombreuses autres questions.

Le problème est que ce serait le plus grand Hiver, car l’IA est actuellement à son apogée en termes d’investissements et pourrait donc devenir un problème à long terme pour tous. C’est pourquoi nous allons voir dans quelle mesure cela nous affecterait tous en tant qu’utilisateurs.

Les véritables personnes affectées par l’Hiver de l’IA : entreprises et investisseurs

Les entreprises du monde entier ont réalisé un investissement massif pour se positionner en tête du développement de l’IA. Les dépenses ont été de plusieurs milliards et ont largement dépassé ce que l’on pourrait attendre. Il en va de même pour les énormes dépenses énergétiques liées à la mise en œuvre de ces technologies pour le grand public.

Pour cette raison, le fait que les investissements ralentissent pourrait avoir des conséquences terrifiantes pour ceux qui ont déjà investi leur argent et en particulier pour les entreprises qui ont lancé ce type de paris.

Google, Microsoft avec OpenAI, Meta ou X ont derrière eux des investissements massifs qui pourraient entraîner la chute définitive des entreprises. Ce choc économique pourrait même entraîner leur disparition. Il est important de souligner que la plupart des entreprises technologiques se sont réorganisées pour miser sur l’IA, de sorte que ces énormes dépenses pourraient être fatales si elles ne reçoivent plus de financement.

À ce stade, nous serions confrontés au véritable problème : est-ce que l’utilisateur final serait affecté par cette catastrophe ? Il est très probable que oui, et il se pourrait même que nous nous retrouvions face à une importante crise économique.

L’impact sur l’utilisateur final

Le coup le plus évident pour l’utilisateur final serait que les fonctionnalités promises par les entreprises n’arriveraient jamais et, par conséquent, l’utilisation de l’IA ne serait pas beaucoup plus étendue. Les promesses, dans ce cas, seraient vaines et l’IA ne servirait donc qu’à ce qu’elle sert déjà, ni plus ni moins.

Le véritable problème est que cela pourrait affecter les principales entreprises technologiques avec des conséquences très variées. Il se pourrait même que nous ne puissions plus utiliser l’IA, mais que cela ne s’arrête pas là et que de nombreuses entreprises comme Meta ou Google s’effondrent alors qu’elles étaient autrefois considérées comme des géants ayant des fondations très solides. Cela pourrait entraîner un grave problème économique dans le système actuel.