Meta : « l’IA sera bientôt supérieure à nous, mais c’est quelque chose de positif »

Le vice-président et responsable de l’IA chez Meta, Yann LeCun, est très clair : les IA les plus avancées que nous vont arriver

Mark Zuckerberg est, avec Meta, l’un des principaux promoteurs de l’IA

Il y a quelques années, Mark Zuckerberg n’aurait pas imaginé la place que l’IA occupe dans la structure de son entreprise. À tel point que le PDG de Google avait autrefois loué le travail de Meta dans le domaine de l’IA sans même avoir la moindre idée de ce dont il parlait. Maintenant, les choses ont changé et l’objectif principal de l’entreprise est d’atteindre l’AGI ou l’Intelligence Artificielle Générale, une étape de la connaissance de l’IA où elle nous dépassera dans tous les aspects.

Maintenant, le vice-président et responsable de l’IA chez Meta, Yann LeCun, est convaincu que cette étape de l’histoire humaine arrivera tôt ou tard et que Meta sera là pour surprendre tout le monde avec sa technologie. C’est quelque chose que Mark Zuckerberg lui-même croyait déjà, affirmant que Meta serait capable d’atteindre l’AGI. Le temps le dira, car les investissements de Meta ont été assez erratiques ces dernières années et ils ont misé sur la réalité augmentée au lieu de l’IA, mais il est clair que nous sommes actuellement à un point où l’Intelligence Artificielle est le grand gagnant.

Un pari sur l’avenir

Dans une interview pour Forbes, Yann LeCun et d’autres membres de Meta ont exposé une vision claire de l’avenir. À ce stade, nous constatons qu’il y aura bientôt une technologie qui dépassera les capacités humaines. Ainsi, l’IA sera capable d’être bonne dans tous les domaines, tandis que les êtres humains ne sont spécialisés que dans certains domaines spécifiques. Cela signifie que dans des décennies ou dans un certain temps, nous serons totalement dépassés par cette technologie. Bien que cela n’ait pas été vu comme quelque chose de négatif, au contraire.

Les humains ont une forme d’intelligence très spécialisée, nous sommes bons dans certaines choses et terribles dans d’autres. Il ne fait aucun doute que les machines seront plus intelligentes que les humains – Yann LeCun

Dans ce sens, on a également beaucoup discuté de l’impact que l’IA aura sur les supports numériques traditionnels. Il y a vingt ans, le téléphone portable était l’avenir, mais maintenant il semble condamné à survivre ou à disparaître, éclipsé par une multitude d’objets qui semblent destinés à remplacer le smartphone.

Il existe une idée selon laquelle dans un avenir proche, nous effectuerons toutes nos interactions dans un monde numérique modéré par un assistant d’IA. Peut-être que ce ne sera pas le ‘smartphone’, les lunettes intelligentes ou la réalité augmentée, peut-être que nous ne consulterons pas un moteur de recherche, mais que nous poserons des questions à un assistant d’IA par la voix, l’écriture ou les gestes – Yann LeCun

Ainsi, comme l’indique l’interview, Meta travaille sur toutes sortes de prototypes pour remplacer les téléphones portables et tout autre support actuellement privilégié. Le meilleur exemple en est un bracelet qui nous permet d’écrire dans l’air, sans support, car il lit nos muscles et sait quelle touche nous visons.

Aujourd’hui, cela nous semble être le futur absolu, mais il est clair que dans les années à venir, nous serons encore plus surpris par l’évolution de la situation.