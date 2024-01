Les artistes en guerre contre l’IA: ils créent Nightshade pour la détruire

La précarisation du monde de l’art et des artistes est une réalité avérée. Ainsi, les petits professionnels du secteur ont du mal à maintenir leurs entreprises intactes dans les conditions habituelles. Depuis l’arrivée de l’IA, nous constatons que c’est l’une de ces professions qui risquent de disparaître, car il existe des modèles de langage capables de reproduire et de générer des images artistiques avec un niveau de détail de plus en plus élevé, comme c’est le cas de MidJourney et DALL-E. Le problème est que ces IA ont appris en exploitant le travail des utilisateurs, car elles ont été entraînées avec des millions d’images du Web pour pouvoir les reproduire sans problème.

En réalité, OpenAI elle-même a affirmé qu’il était impossible de former l’IA sans violer les droits d’auteur, ce qui est une preuve indéniable de la situation d’injustice et de vulnérabilité à laquelle des milliers d’artistes sont confrontés. C’est pourquoi un logiciel capable de corrompre l’apprentissage de l’IA a été créé s’ils utilisent vos images avec des droits d’auteur. Son nom est Nightshade et c’est le grand espoir des petits artistes.

Une équipe de développeurs et de chercheurs de l’Université de Chicago a d’abord développé Glaze, une application pour tromper l’IA lorsqu’il s’agit de défendre les droits d’auteur des artistes. Cependant, il semble que cela n’ait pas été suffisant, c’est pourquoi la même équipe a annoncé NightShade via X.com, anciennement Twitter.

