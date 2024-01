Un champignon mortel est en train de dévorer les États-Unis : Ce n’est pas The Last of Us, mais la réalité

La résistance de la faune unicellulaire aux antibiotiques et aux fongicides est de plus en plus préoccupante.

La résistance d’un hongo pathogène aux États-Unis est inquiétante

Il ne s’agit pas de la série évoquée ici

Dans les films sur la fin du monde ou les films apocalyptiques, nous nous retrouvons souvent confrontés à des situations sombres ou difficiles où « une maladie a muté pour détruire la planète », voire pire, elle transforme les personnes en zombies. Cependant, dans la réalité, de « nouvelles maladies » apparaissent également, ainsi que les agents pathogènes qui les causent, mettant en péril les moyens que nous disposons pour les traiter. Actuellement, un « hongo hyper-résistant » rend les choses très difficiles aux États-Unis, et il y a une inquiétude quant à sa propagation à travers le monde entier. Examinons pourquoi cette situation est si préoccupante et quels sont les mécanismes qui pourraient l’améliorer.

Candida auris, un hongo pathogène mortel inquiétant

La propagation rapide d’une super bactérie fongique appelée Candida auris dans les hôpitaux et les maisons de retraite aux États-Unis suscite une vive inquiétude. Détectée pour la première fois en 2016 aux États-Unis, cette infection s’est maintenant répandue dans la moitié des États du pays, avec une augmentation notable des cas entre 2019 et 2021. Le principal problème est qu’elle est « très résistante à la plupart des médicaments » pouvant lutter contre ce type de champignons. Ainsi, un rapport publié dans les Annals of Internal Medicine met en garde contre ce champignon problématique.

De plus, il n’est pas exclusif aux États-Unis, car il a été détecté pour la première fois au Japon en 2009 et depuis, il est présent dans plus de trente pays du monde entier.

Ce type de levure est inhabituel car il colonise la peau humaine, contrairement à d’autres espèces de Candida qui préfèrent se développer dans l’intestin. Cela signifie que Candida auris peut contaminer nos surfaces, facilitant ainsi la propagation de multiples foyers d’infection dans des endroits où la population est plus susceptible de subir ses effets les plus graves, tels que les lits d’hôpitaux ou les maisons de retraite.

Le champignon peut survivre sur les surfaces pendant des semaines, et son éradication est compliquée, nécessitant une amélioration des pratiques de nettoyage et d’hygiène. De plus, il peut se transmettre d’une personne à une autre, ce qui est relativement facile car la plupart des personnes colonisées par Candida auris ne présentent pas de symptômes. Le problème est qu’il peut pénétrer dans les plaies de notre corps et provoquer une maladie mortelle.

Évidemment, ce type de maladie fongique ne va pas nous tuer ni mettre fin à la société telle que nous la connaissons, comme on peut le voir dans la série post-apocalyptique « The Last of Us ». Cependant, il commence à être préoccupant de constater qu’il prend racine aux États-Unis et s’étend lentement dans le reste du monde.

De plus, cela envoie un message clair sur l’hyper-résistance aux antibiotiques. De nos jours, le monde est confronté à un grave problème car il y a de plus en plus de bactéries et de champignons résistants aux médicaments que nous consommons régulièrement. Heureusement, l’IA et d’autres avancées permettent la création de nouveaux antibiotiques.