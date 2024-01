Le robot le plus avancé est aussi le plus terrifiant : il est capable d’imiter les humains, c’est très troublant

Il peut faire des choses comme sauter ou jouer de la guitare

Le robot humanoïde Alter3 est l’un des plus avancés, mais son corps et sa manière d’agir suscitent un certain malaise

Tôt ou tard, les robots deviendront une partie très importante de notre vie. Il y a déjà des projets d’envoyer le premier robot dans l’espace, mais la question ne s’arrête pas là, il y a déjà des restaurants sans employés humains et toutes sortes de robots humanoïdes qui font les gros titres de tous les médias spécialisés dans la technologie.

Maintenant, un robot très intéressant est en train de se préparer pour l’avenir. Probablement le plus avancé car il est capable d’imiter de manière très évoluée la façon dont les humains font des gestes, des mouvements, ou même montrent leur ingéniosité. Cependant, cela ne le rend pas très semblable à nous, mais au contraire, il est plutôt inquiétant et même terrifiant à bien des égards.

Le robot le plus inquiétant et le plus avancé

Alter3 est un robot humanoïde qui a été développé dans l’un des hauts lieux de la robotique : l’Université de Tokyo. Ainsi, Technabob a dévoilé ce robot et ses caractéristiques si particulières. Ainsi, Alter3 est un robot capable d’imiter les mouvements et les gestes humains. Cela semble normal à priori puisqu’il s’agit d’un robot humanoïde et son objectif est précisément de nous ressembler autant que possible. C’est là qu’intervient le concept de « vallée de l’inquiétant » et pourquoi cela devient absolument terrifiant lorsque cela est mis en pratique.

La vallée de l’inquiétant est l’un des phénomènes les plus naturels que l’être humain éprouve lorsqu’il essaie d’identifier d’autres êtres humains. Ainsi, lorsqu’un membre de notre espèce observe quelque chose qui semble humain mais qui a quelque chose qui cloche, il ressent rapidement un malaise palpable. Cela nous arrive à tous, dans une plus ou moins grande mesure. Dans le cas de cet exemplaire, c’est tellement exagéré que cela provoque une sensation terrifiante chez certaines personnes, et ce n’est pas étonnant car cela frôle l’histrionisme lorsqu’il essaie de nous ressembler.

Les robots sont de plus en plus présents dans tous les aspects de notre vie, atteignant de nouveaux sommets avec des compétences qui il y a dix ans relevaient purement de la science-fiction. Alter3, en particulier, n’imite pas seulement les actions, il raconte aussi des blagues, démontrant ainsi sa capacité à générer de l’humour par la robotique. Tout cela grâce à sa mise à niveau avec des versions de GPT d’OpenAI, le rendant ainsi très similaire à Ameca, le robot humanoïde qui s’est déclaré conscient de lui-même il y a quelque temps.

Ses compétences sont indéniables, mais il reste encore un long chemin à parcourir pour tous ceux qui veulent exploiter les fonctionnalités réelles de la robotique. Surtout, dans le sens de générer une capacité à interagir de manière normale avec les humains, car cela est franchement inquiétant.

En résumé, voici les aspects à prendre en compte :