Ce robot est capable de faire toutes les tâches ménagères: à l’avenir, oublie le nettoyage

À l’avenir, nous pourrons oublier les tâches ménagères

Google et Stanford se sont associés pour créer un robot avec un grand potentiel | Image : DALL-E

Les titres sur l’IA sont souvent assez catastrophistes, mais aujourd’hui n’est pas le jour où nous parlerons d’une autre nouvelle dangereuse pour notre avenir le plus immédiat. Au contraire, nous parlons d’une bonne nouvelle car un nouveau robot avec une IA pourrait arriver dans nos vies grâce à Google DeepMind et d’autres institutions qui ont recherché un assistant pour les tâches ménagères simple, pas cher, programmable et très accessible à toutes les personnes qui ont besoin d’aide à la maison mais qui n’ont ni les moyens ni les ressources pour s’en occuper. Ainsi, ALOHA voit le jour et nous allons essayer de comprendre quel est le potentiel de ce robot si intéressant.

Une aide inestimable pour les tâches ménagères

Une équipe de chercheurs de l’Université de Stanford en collaboration avec Google DeepMind, la division robotique et intelligence artificielle de Google, a développé un robot qui pourrait changer à jamais notre façon de interagir avec la robotique domestique et les obligations existantes pour prendre soin de notre maison. Dans une vidéo publiée sur leur chaîne YouTube, ils ont montré l’incroyable potentiel de ce type de robots et leur avenir dans notre quotidien.

Ainsi, ALOHA (un acronyme pour Low-cost Open-source Hardware System for Bimanual Teleoperation) est un robot qui veut nous rendre la vie plus facile mais qui cherche également à être durable, pas cher et libre pour être modifié par quiconque le souhaite. Ainsi, son potentiel de création et d’utilisation de manière très diversifiée est infini et ne dépend que de l’ingéniosité de ceux qui osent le programmer.

En tout cas, cette invention a été conçue pour simplifier les tâches ménagères. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment il les effectue seul et sans l’aide de personne, apprenant à une vitesse étonnante car il n’a besoin que de 50 démonstrations humaines pour être capable de faire des choses comme le nettoyage ou la cuisine. Actuellement, il s’agit d’une base mobile avec un bras très performant capable d’accomplir des tâches très complexes comme on le voit dans la vidéo.

Il s’agit d’un robot qui a représenté une grande avancée dans ce type de technologies.

Il est très pas cher à produire et à vendre.

Il apprend à une vitesse stupéfiante, capable de faire les choses comme nous le voulons avec seulement 50 démonstrations.

Étant en code source ouvert, il est parfaitement modifiable.

Il utilise un mélange de différentes IA d’entreprises et d’entités qui ont participé à l’étude.

Ainsi, nous sommes devant ce type de robotique qui peut considérablement améliorer notre vie. Alors que d’autres alternatives semblent effrayer par la possibilité de rendre tout plus difficile en termes d’intégration dans la société ou directement de détruire l’humanité, ce robot est conçu précisément pour démontrer que la robotique et l’IA ont un projet d’avenir parallèle à ceux qui suscitent l’insécurité et qui cherchent réellement à rendre les choses plus simples et ouvertes à tous.