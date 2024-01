Voici les bornes de jeu les plus luxueuses que vous trouverez jamais : elles sont recouvertes de marbre

Actuellement, ce ne sont que des concepts, mais ils promettent d’être commercialisés

Une borne d’arcade en marbre de Calacatta

Nous trouvons généralement des concepts complètement fous en ce qui concerne la science et la technologie. Des gratte-ciels inversés aux vélos sans roues. Cependant, aujourd’hui, il est temps de parler d’un concept encore plus étrange qui est directement lié à l’art et aux prétentions artistiques d’un médium tel que les jeux vidéo. Nous parlons, sans aucun doute, de concepts récemment apparus qui sont des bornes d’arcade recouvertes de marbres artistiques avec des idées propres aux jeux vidéo.

Un concept surprenant

L’artiste Harold Sangouard, connu sous le nom de Harod, a publié sur son site web une série de concepts de bornes d’arcade vraiment remarquables. Ainsi, pour 100 000 dollars, comme indiqué par Technabob, nous trouvons des produits vraiment intéressants qui peuvent être un investissement artistique important pour ceux qui ont l’argent et la passion pour les jeux vidéo suffisants pour acquérir une pièce de cette nature et la mettre dans leur maison.

Le matériau utilisé est un véritable luxe, il s’agit de marbre de Calacatta, un matériau assez luxueux extrait de Toscane, en Italie, qui se distingue par son veinage vraiment beau. De plus, il existe également différents types de ce marbre, bien qu’il ne soit pas précisé s’il sera possible de les choisir pour les commandes à venir.

Dans les concepts partagés sur le site web, nous trouvons des styles vraiment intéressants qui s’inspirent directement de l’art classique et de la sculpture pour apporter des styles qui ressemblent vraiment aux marbres de cette époque, mais en les adaptant aux conventions propres au jeu vidéo en question. Ainsi, DOOM ou Metal Slug auront des styles totalement différents de celui qu’aurait, par exemple, Street Fighter.

Cependant, pour le moment, il ne s’agit que d’un concept, ce qui implique qu’il pourrait ne jamais devenir réalité. Chaque année, des concepts de ce genre surgissent et finissent finalement par ne jamais se concrétiser. Cependant, cela ne signifie pas que ce sera le cas ici. En effet, il s’agit d’œuvres d’art vraiment luxueuses et intéressantes, mais du point de vue technique, il n’est pas impossible de les réaliser, bien au contraire.

Ce qui serait nécessaire, c’est d’en savoir plus sur le projet en tant que tel. Ses propres créateurs, Harow, une entreprise française de design qui sert de pseudonyme à l’artiste mentionné précédemment, n’ont pas non plus donné beaucoup d’informations à ce sujet, en dehors des matériaux de construction et des différents types de jeux vidéo qu’ils souhaitent inclure dans ces bornes d’arcade. Au-delà de cela, l’information est assez opaque, ce qui pourrait laisser penser qu’il s’agit simplement d’un concept.