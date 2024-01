X-59, l’aéronef supersonique et silencieux récemment présenté par la NASA

Cet avion vise à ouvrir la voie des avions supersoniques

Le X-59 a été créé par Lockheed Martin et la NASA, et a été présenté en Californie

La NASA poursuit ses projets prioritaires pour 2024. L’un d’eux est la mission « Quesst », qui implique la création d’un avion supersonique et extrêmement silencieux pour montrer au monde un nouveau bond en matière d’ingénierie aéronautique. De plus, il s’agit d’un projet de cette année auquel participe une entreprise privée.

Projet avec Lockheed Martin

Cet appareil, créé conjointement par la NASA et Lockheed Martin, a été présenté à Palmdale, en Californie. Ce projet, baptisé « Quesst », a pour objectif principal la capacité de réaliser des vols supersoniques sans le bruit assourdissant qu’ils émettent. Par conséquent, la plus grande valeur de cet avion, en plus de sa vitesse, réside dans sa capacité à effectuer des vols plus silencieux que les autres avions supersoniques.

Pour le moment, il n’y a pas de date précise pour les premiers tests du X-59, mais la NASA et Lockheed Martin assurent que ces tests auront lieu à un moment donné cette année. Cet avion expérimental survolera certaines villes des États-Unis pour vérifier la perception du public de cet avion lors de son passage, et s’assurer qu’il s’agit d’un modèle extrêmement silencieux.

Une année passionnante pour la NASA en 2024

2024 est l’une des années les plus intéressantes depuis un certain temps pour tous les amateurs d’astronomie. Avec la Lune de nouveau mise en avant dans de nombreux plans de la NASA pour cette année, il y a aussi d’autres projets sur Terre tels que cet avion supersonique, mais des missions telles que Artemis ou l’éclipse totale de soleil qui auront lieu cette année suscitent beaucoup d’intérêt pour 2024.

Cependant, la première mission de l’année, liée au projet CLPS, a échoué en raison d’une fuite de carburant, ce qui a empêché l’atterrissage du module Peregrino de se terminer en toute sécurité sur la Lune. La NASA, et finalement la société privée Astrobotic, ont donc choisi de ramener le vaisseau sur Terre afin qu’il s’écrase et de minimiser les risques pour les futures missions sur la Lune.