Ça ressemble à une console rétro, mais c’est un nouveau mini PC avec un processeur AMD Ryzen 7

L’Ayaneo AM02 est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS, d’une carte graphique AMD Radeon 780M, de deux options de mémoire RAM DDR5 de 16 et 32 Go et de deux options de stockage interne de 512 Go et 1 To

L’Ayaneo AM02 a un design qui nous rappelle beaucoup celui de la Nintendo NES originale

Après avoir lancé l’AYANEO Next Lite, une console portable pas cher qui était initialement censée sortir avec SteamOS pour concurrencer la Steam Deck, mais qui finira par opter pour un fork de ce système d’exploitation appelé HoloISO, la marque chinoise de consoles revient sur le marché avec des mini-PC au style rétro et vient de lancer un nouvel ordinateur compact qui nous ramène dans les années 80.

Ainsi, après avoir lancé il y a quelques mois l’AYANEO Retro Mini PC AM01, un mini-PC au design rétro de Mac, la société asiatique vient de présenter son successeur, un AYANEO Retro Mini PC AM02 avec un design de console rétro clairement inspiré de la première console de Nintendo.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’AYANEO Retro Mini PC AM02

Évidemment, la première chose qui attire l’attention avec l’AYANEO Retro Mini PC AM02 est son design, car cet nouvel ordinateur ressemble beaucoup à la Nintendo NES originale, avec une structure rectangulaire mesurant 146 x 134 x 58 millimètres et pesant 538 grammes, et une trappe à l’avant derrière laquelle se trouvent un port USB 4.0, deux ports USB 3.2 Gen 2 et une prise jack pour les écouteurs.

Une des nouveautés ajoutées par les responsables de AYANEO dans ce mini PC rétro est un écran LCD tactile de 4 pouces sur le dessus, à partir duquel vous pouvez voir l’état du système en temps réel. De plus, vous pourrez personnaliser cet écran avec des raccourcis et des fonds d’écran au style rétro.

Cependant, les caractéristiques de l’AYANEO Retro Mini PC AM02 ne ressemblent en rien à celles d’une console rétro, mais plutôt à celles d’une console de dernière génération, car ce mini PC est équipé d’un processeur AMD Ryzen 7 7840HS accompagné d’une carte graphique intégrée AMD Radeon 780M.

Ce puissant chipset dispose d’une architecture RDNA 3, grâce à laquelle vous pourrez profiter de la technologie de mise à l’échelle AMD FSR 3 qui vous offrira une expérience de jeu vraiment satisfaisante.

Vous vous demandez sûrement si, avec une telle puissance, ce mini PC ne va pas trop chauffer, et la réponse est NON, car l’AYANEO Retro Mini PC AM02 est équipé d’un système de refroidissement composé d’un radiateur en aluminium de 68 105 mm², de quatre caloducs en cuivre et d’un ventilateur blower.

En ce qui concerne les options de mémoire, l’AYANEO Retro Mini PC AM02 dispose d’un emplacement SO-DIMM pour la mémoire RAM qui prend en charge des modules DDR5 allant jusqu’à 64 Go et prend en charge les SSD PCI-Express 4.0 x4 NVMe M2 2280 d’une capacité allant jusqu’à 8 To.

En plus des connexions cachées derrière la trappe avant, l’AYANEO Retro Mini PC AM02 dispose à l’arrière d’un port USB-C pour alimenter le PC, de deux ports Ethernet (2,5 Gbps + 1 Gbps), de 2 ports USB 2.0, d’une sortie vidéo DisplayPort 1.4 et d’une autre HDMI 2.0.

En termes de logiciel, la marque chinoise vous donne le choix entre une version avec Windows 11 Home Edition ou une variante sans système d’exploitation à laquelle vous pourrez installer n’importe quelle distribution Linux, y compris SteamOS, la distribution utilisée par la console portable à succès de Valve, la Steam Deck.

AYANEO Retro Mini PC AM02 : disponibilité et prix

L’AYANEO Retro Mini PC AM02 est déjà disponible en précommande sur la plateforme de financement participatif Indiegogo dans deux options de mémoire RAM de 16 et 32 Go, dans deux options de stockage interne de 512 Go et 1 To, et dans une version barebone, c’est-à-dire sans mémoire RAM ni stockage interne.

Les prix officiels des différentes versions de l’AYANEO Retro Mini PC AM02 sont les suivants :