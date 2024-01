La fin de la pollution arriverait bientôt : l’alchimie moderne transforme le CO2 en fibres super résistantes

Une des plus grandes préoccupations de notre époque pourrait toucher à sa fin

Le CO2 est l’un des principaux gaz responsables du changement climatique de notre planète

Le changement climatique est devenu l’une des principales préoccupations de nos sociétés. Il existe des initiatives visant à utiliser les roches pour lutter contre le changement climatique et toute une série d’idées pour produire de l’énergie propre pour des milliers de foyers sans utiliser de gaz à effet de serre. Mais que se passerait-il si le CO2 pouvait être transformé à notre avantage ? Tout indique que cela pourrait bientôt devenir possible grâce à une initiative qui a réussi à transformer le CO2 en nanofibres ultrarésistantes et qui pourrait changer définitivement la donne.

Un engagement ferme contre le changement climatique

Une équipe de chercheurs du Brookhaven National Laboratory et de l’Université de Columbia a réalisé une percée majeure dans la conversion du dioxyde de carbone en nanofibres de carbone super résistantes. C’est du moins ce qu’ils ont rapporté dans l’article publié dans Nature Catalysis, l’une des revues scientifiques les plus renommées à ce jour.

Leur technique est profondément innovante et résulte de la combinaison de réactions électrochimiques et thermo-chimiques à des températures relativement basses, contrairement aux méthodes précédentes qui nécessitaient des températures élevées.

Le processus commence par la transformation d’un mélange de CO2 et d’eau en monoxyde de carbone et en hydrogène à l’aide d’un électrocatalyseur à base de palladium. Ensuite, un alliage de fer-cobalt agit comme thermocatalyseur pour convertir le monoxyde de carbone en nanofibres de carbone à seulement 400 °C. Cette méthode ne capture pas seulement efficacement le CO2, mais produit également de l’hydrogène réutilisable. C’est donc un double succès très différent et utile : il capture l’un des principaux gaz à effet de serre et crée en même temps de l’hydrogène vert, l’un des principaux paris pour l’avenir des moteurs en tant qu’alternative aux moteurs électriques.

De plus, ces nanofibres qui en résultent pourraient avoir une grande valeur dans la construction, ce qui rend ce processus significatif et très important pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et miser sur un monde plus vert tout en tirant un bénéfice clair de cette initiative.

Il s’agit donc d’une initiative excitante pour les raisons suivantes :