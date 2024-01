Ce mammouth a parcouru 1 000 kilomètres et pourrait détenir la clé de son extinction

Le voyage de cette femelle de mammouth a été long et réserve des surprises pour notre connaissance de l’espèce et du climat

Les mammouths ont vécu il y a environ 5000 ans | Image : DALL-E

Les endroits glacés de notre planète nous permettent de mieux connaître la faune de l’époque des grandes glaciations. Ainsi, nous avons pu voir comment un ver de plus de 45 000 ans a été ramené à la vie après la fonte du pergélisol, tout comme un virus géant qui a survécu en état de suspension pendant 30 000 ans. Cette fois-ci, une défense de mammouth a permis de redécouvrir sa vie pour nous fournir des informations importantes sur le destin de son espèce et la situation climatique de la planète en son temps. Voyons donc quelles informations sont dissimulées et pourquoi elles sont si importantes.

Un mammouth qui a parcouru mille kilomètres

Il y a environ 14 000 ans, dans l’actuelle Alaska, aux États-Unis, un campement de chasseurs-cueilleurs a conservé la défense d’une femelle mammouth comme un trésor. Il est malheureusement impossible de savoir comment elle est arrivée dans ce campement, mais grâce à l’étude de ses os, on a pu analyser le périple qui l’a conduite à parcourir près de mille kilomètres. La communauté locale a baptisé la défense Élmayuujey’eh, et elle a été essentielle pour reconstituer la façon dont ces animaux vivaient et mouraient.

Il s’agit plus précisément d’une espèce désormais éteinte connue sous le nom de Mammuthus primigenius. L’extinction des mammouths remonte à environ 3000 av. J.-C., à une époque où les grandes pyramides d’Égypte étaient en construction et où des sociétés très avancées existaient, c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas d’un animal préhistorique, mais cet exemplaire en particulier l’est.

Matthew Wooller, paléoécologue à l’Université d’Alaska-Fairbanks et l’un des auteurs de l’article publié dans Scientific Report, explique qu’Élmayuujey’eh était à son apogée de vie. Les isotopes présents dans ses restes indiquent qu’elle était bien nourrie et est décédée pendant la même saison où le campement de chasseurs-cueilleurs était établi dans la région, ce qui laisse supposer qu’ils auraient pu se nourrir d’elle.

Les défenses de mammouth ont une structure similaire à celle des troncs d’arbres, car chaque couche de dent sert à reconstruire la vie du mammouth. En réalité, elles ont permis de reconstituer le périple qu’elle a effectué lors d’un voyage d’environ mille kilomètres, puisque cet animal est né au Canada et a voyagé avec un jeune mammouth et un mammouth « adolescent » jusqu’en Alaska. Les deux ont également été retrouvés dans le campement, ce qui suggère qu’ils étaient de la même famille et voyageaient en troupeau.

Cela nous donne une information très importante, car cela nous explique non seulement comment les mammouths ont survécu au fil des millénaires, mais cela nous fournit également des informations sur la situation climatique de la planète à cette époque. Dans ce cas, cela démontre que le changement climatique de l’Holocène a entraîné le retrait des animaux vers les zones les plus froides de la planète.

En résumé :