L’IA de Google DeepMind surpasse les meilleurs étudiants du monde dans les problèmes de géométrie

AlphaGeometry a surpris tout le monde avec son immense succès lors de ces tests

Cette nouvelle IA a été spécifiquement entraînée pour accomplir cette mission | Image : DALL-E

Tandis que les grandes entreprises de la planète luttent pour atteindre l’Intelligence Artificielle Générale (AGI), elles cherchent de nouvelles voies pour améliorer leur pensée symbolique et surpasser leurs concurrents en matière de développement d’IA. Dans ce contexte, Google DeepMind a décidé de changer sa façon de faire les choses et a mis en place une IA appelée AlphaGeometry pour essayer de surpasser les grands concurrents de l’entreprise californienne : OpenAI et Meta.

Pour cela, ils ont mis en place ce modèle de langage pour recréer l’Olympiade Internationale de Mathématiques et les résultats, comme nous allons le voir ci-dessous, sont surprenants.

Google DeepMind prend une longueur d’avance

AlphaGeometry a un objectif très clair : révolutionner la façon dont l’intelligence artificielle (IA) aborde les problèmes de géométrie, comme DeepMind l’a publié dans un article dans la revue Nature. Cet outil presque futuriste a réussi à résoudre 25 des 30 problèmes de l’Olympiade Internationale de Mathématiques, qui s’est déroulée entre 2000 et 2022, où les meilleurs étudiants du secondaire du monde entier concourent, ce qui n’est pas un petit exploit. Cette réussite place AlphaGeometry devant de nombreux étudiants du secondaire et le rapproche de ceux qui ont remporté l’or lors de cette compétition.

La clé du succès d’AlphaGeometry réside dans son approche hybride. Alors que les modèles de langage traditionnels sont bons pour détecter les patterns, ils ont souvent du mal à raisonner de manière précise. DeepMind a surmonté cet obstacle en combinant un modèle de langage avec un moteur de déduction symbolique, spécialisé dans le raisonnement algébrique et géométrique. Cette approche duale permet à AlphaGeometry non seulement de prédire des constructions utiles, mais aussi d’expliquer et de valider ses décisions.

Cependant, cela pose également un problème pour cette IA, car elle a en réalité été conçue et développée exclusivement pour réussir le test et être douée en géométrie, nous ne parlons donc pas d’un ChatBot plus général comme GPT-4, Claude ou le propre Google Bard.

Les développeurs sont Trieu H. Trinh, chercheur à l’Université de New York et ancien médaillé de cette Olympiade, Evan Chen, et affirment que les données qu’elle a fournies sont impressionnantes. Non seulement les solutions sont correctes, mais elles suivent des raisonnements clairs et propres à un humain.

AlphaGeometry fait partie d’un projet plus vaste de DeepMind visant à améliorer la capacité de raisonnement des modèles de langage. En générant 100 millions de problèmes de géométrie synthétiques, AlphaGeometry est formé pour résoudre de manière créative et efficace des problèmes complexes. Cette approche hybride pourrait être un pas significatif vers des avancées plus larges en intelligence artificielle, repoussant les frontières de ce que les modèles de langage peuvent apprendre et résoudre, il ne serait donc pas surprenant de le voir intégré dans l’IA à usage général dans un avenir proche.

