SteamOS ne sera pas le système d’exploitation de l’Ayaneo Next Lite

L’Ayaneo Next Lite n’aura pas SteamOS comme système d’exploitation et devient la première polémique de 2024

L’Ayeneo Next Lite n’aura pas SteamOS comme système d’exploitation. L’annonce de la nouvelle console portable d’Ayaneo indiquait que SteamOS serait le système d’exploitation qu’elle intégrerait, étant la première console non propriétaire de Valve à utiliser ce logiciel. L’enthousiasme des utilisateurs est passé de la joie à la tristesse pour finalement se transformer en colère après avoir découvert le mensonge d’Ayaneo.

Le principal problème de toute cette situation est que Ayaneo a utilisé l’intégration supposée de SteamOS dans la Next Lite pour faire du bruit et, bien sûr, pour susciter l’intérêt des utilisateurs pour cet appareil. En réalité, la période de réservation a été ouverte quelques jours après l’annonce de l’utilisation de SteamOS.

L’Ayaneo Next Lite n’utilisera pas SteamOS comme système d’exploitation

L’Ayaneo Next Lite est passé d’un concurrent digne de la Steam Deck à l’une des grandes tromperies de 2024. Le site officiel de la console Ayaneo a supprimé toutes les références à SteamOS, maintenant il indique que le système d’exploitation qu’elle utilisera sera HoloISO.

Ce système d’exploitation est, pour ainsi dire, une version tierce de SteamOS. Il ne s’agit pas du logiciel de Valve, mais d’un fork avec lequel ils prétendent offrir une expérience similaire à celle que tout utilisateur peut trouver sur la Steam Deck.

HoloISO a une page officielle sur GitHub où elle présente toutes ses possibilités et l’on peut lire qu’il s’agit d’une « redistribution générique sous forme d’installation qui se rapproche le plus de SteamOS ». De plus, il informe les utilisateurs de ses limitations telles que la compatibilité avec NVIDIA.

Malgré l’utilisation de près de 99 % du code de SteamOS sans modifications, le principal problème découle du mensonge envers les utilisateurs. On ne peut pas annoncer un produit en indiquant qu’il aura certaines caractéristiques et, quelques semaines plus tard, dire que cela ne sera pas le cas.

La confiance des utilisateurs envers Ayaneo a été ébranlée et la Next Lite pourrait passer à l’histoire comme une console remplie de mensonges. Le pire dans tout cela est que, sans avoir trompé, cet appareil aurait pu être un succès grâce à sa taille intéressante et à des performances plus que capables.

Que va-t-il se passer avec l’Ayaneo Next Lite ? Les plans de l’entreprise continuent dans la même direction, la console sera vendue à 299 dollars et les utilisateurs pourraient décider de ne pas la choisir après avoir découvert la tromperie.