Mark Zuckerberg croit que Meta sera capable d’atteindre l’Intelligence Artificielle Générale (IAG)

Le fondateur de Facebook, maintenant Meta, a réalisé un puissant investissement en faveur de l’IA

Mark Zuckerberg mise pleinement sur l’AGI

Meta a toujours eu une division IA très puissante. Même lorsque ce n’était pas l’objectif principal de l’entreprise, sa division IA se débrouillait plutôt bien dans les eaux troubles jusqu’à présent, alors que c’est un sujet beaucoup plus grand public. En réalité, Mark Zuckerberg lui-même a reçu des éloges du PDG de Google pour ses avancées dans ce domaine, et il ne savait pas de quoi on lui parlait. Ce n’est pas étonnant, car son entreprise était énorme et se concentrait sur d’autres questions liées à la réalité augmentée et à la réalité virtuelle.

Cependant, maintenant Zuckerberg donne à l’IA la place qu’elle mérite au sein de son entreprise et il est sûr que l’IA de Meta pourra facilement atteindre l’AGI, c’est-à-dire l’Intelligence Artificielle Générale. Cela a des implications très sérieuses pour l’avenir, mais le PDG de Meta semble assez sûr que cela sera réalisé et que ce sera leur entreprise qui atteindra cette étape. Voyons pourquoi.

Atteindre l’AGI : la nouvelle ambition de Meta

Lors d’une interview exclusive pour The Verge, Mark Zuckerberg a expliqué que son objectif actuel est d’atteindre l’AGI. Il s’agit d’un terme vraiment complexe et pour lequel il n’existe pas de définition exacte, mais essentiellement, il s’agit de rendre l’intelligence artificielle du futur aussi intelligente, voire plus intelligente, que nous. Ainsi, Meta est également prête à rivaliser pour la domination de son IA avec les principaux concurrents qui ont également déclaré chercher à atteindre l’AGI : OpenAI et Google.

De plus, ils ont déjà des plans pour le faire. Meta a investi une fortune pour acquérir les nouveaux NVIDIA H100, c’est-à-dire les unités de traitement graphique que NVIDIA a créées spécifiquement pour alimenter l’IA. Ainsi, avec les A1000 qu’ils possèdent déjà, Meta disposerait de plus de 600 000 GPU spécialement conçus pour renforcer les capacités de l’IA.

En principe, seule Microsoft peut rivaliser avec la puissance de développement dont Meta disposerait, entreprise qui se prépare également à lancer la nouvelle version de son IA : LLama 3.

Il convient de mentionner que Meta aborde de manière substantiellement différente ses IA. En effet, elles sont dans un premier temps en open source et collaboratives. Ainsi, elles cherchent à attirer des talents et à montrer de manière relativement ouverte le processus de création de l’IA afin que le processus soit beaucoup plus transparent. Cela marque un chemin intéressant, car de nombreux théoriciens ont levé un sourcil en voyant que le développement de ces technologies est clos et très hermétique de la part d’entreprises qui développent quelque chose de vraiment dangereux.