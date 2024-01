Certaines des fonctions d’IA du Galaxy S24 seront gratuites jusqu’à la fin de 2025

Les Samsung Galaxy S24 Ultra sont déjà là et tout indique qu’ils seront les téléphones du futur, notamment grâce à leur incroyable mise en avant de l’IA. Nos premières impressions sur le téléphone ne pourraient pas être plus positives et il est clair qu’en le comparant au S23 Ultra, le fabricant coréen a effectué un travail puissant d’amélioration par rapport aux versions précédentes. Ainsi, l’IA semble être là pour rester et il semble qu’elle puisse améliorer la vie de nombreuses personnes grâce à ses puissants outils.

Maintenant, il semble qu’un pied de page dans une note informative de Samsung ait montré que ces fonctionnalités ne seront pas gratuites pour toujours, mais qu’elles seront uniquement disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs les premières années et qu’en 2025, nous pourrions déjà voir les premières fonctionnalités IA payantes sur nos téléphones portables.

D’après SamMobile, un utilisateur du réseau social X a partagé un message dans lequel on peut lire que les fonctionnalités de l’IA ne seront disponibles gratuitement qu’à la fin de l’année 2025. Malheureusement, le message a été supprimé du réseau social, il n’y a donc pas de confirmation claire sur le fait que cela se produira effectivement ou non.

Par ailleurs, cela pourrait ne pas s’appliquer de manière globale, mais rester dans un endroit sélectionné du monde. L’information provient des médias des États-Unis, il est donc possible que cette mesure soit d’abord mise en place là-bas avant de s’étendre à d’autres pays. D’autres utilisateurs ont partagé des messages similaires sur le réseau social X.com et il pourrait être déduit que certains services dépendant de tiers pourraient devenir payants, tandis que d’autres services de Samsung ne le seraient pas. Il n’est pas encore tout à fait clair comment l’entreprise fonctionnera à partir de 2025 avec cette technologie.

I pre-ordered my S24 Ultra and was reading the fine print and saw that all of the AI features are FREE UNTIL THE END OF 2025!

I guess this is why @Samsung decided to go so AI-heavy this year. Throughout all of the talking they did, failed to mention this little bit of info. pic.twitter.com/9M1VRZk3xx

— Danny Thompson (@DThompsonDev) Janvier 17, 2024