Le PDG d’OpenAI parle déjà des nouveautés de GPT-5 : plus de précision et capacité à générer des vidéos

Pendant une visite sur le podcast de Bill Gates, Sam Altman, PDG de OpenAI, a donné quelques indications sur ce que sera GPT-5.

GPT-5 est en plein développement.

L’intelligence artificielle continue d’avancer inexorablement vers devenir une part de l’avenir de l’humanité. L’intelligence artificielle elle-même nous a récemment laissé des nouvelles importantes, comme celle que nous avons publiée il y a quelques heures sur l’impact sur 60% des emplois dans le monde entier. Il vaut la peine de se souvenir qu’il y a quelques jours nous parlions du fait que la progression rapide de l’IA fait peur.

Et au milieu de tout cela apparaît Sam Altman, dont les rebondissements à la tête de l’entreprise qui l’a renvoyé puis réintégré ont mis en évidence que les humains sont ce qu’il y a de plus dangereux dans l’IA, en disant que des nouveautés sur ce que sera GPT-5 sont déjà là. Et parfois on ne sait pas si, après ce qu’Altman a dit dans le podcast de Bill Gates, on ne se moquerait pas de lui. Mais nous divaguons, passons à la nouvelle.

Sam Altman annonce les nouveautés de GPT-5

Nous parlons précisément des déclarations faites par Altman dans ce podcast. Outre le fait de rendre quasiment tout le monde confus en plaidant pour accélérer et freiner le développement des IA en même temps (nous supposons que pour essayer de rassurer la population d’un côté tout en maintenant les investissements de l’autre), le PDG de OpenAI en a profité pour présenter quelques nouveautés de ce que sera GPT-5.

En premier lieu, il a laissé entendre que GPT-5 aura de meilleures capacités de raisonnement, beaucoup plus de précision et offrira même un support pour les vidéos. Ceci est particulièrement frappant, car selon les propres paroles d’Altman, « c’est ce que souhaite l’utilisateur ». Lorsqu’ils ont mis en place la création d’images et de son, ils ont eu une grande réponse, donc ils pensent que c’est la prochaine étape.

D’autre part, on s’attend à ce que GPT-5 soit un modèle de langage multimodal, très similaire à Gemini Ultra, le modèle d’IA le plus évolué de Google. Pour cela, ils entraînent déjà GPT-5 depuis un an et Sam Altman affirme qu’il y aura une amélioration significative par rapport à ce qu’est actuellement GPT-4. Selon leurs calculs, pendant au moins 5 ans, la courbe d’amélioration de ces IA va augmenter de manière exponentielle.

Ce qui semble rester intact pour le moment, c’est que GPT-5 ne sera pas une intelligence artificielle forte (ou AGI). C’est sans aucun doute l’un des objectifs à long terme d’OpenAI : créer une intelligence artificielle qui dépasse le cerveau humain et qui soit même plus capable que la race humaine dans n’importe quel domaine.

Il est vrai qu’au départ on parlait du fait que GPT-5 atteindrait l’intelligence artificielle complète, mais il semble que ce ne sera pas le cas pour le moment. Ce que nous pouvons néanmoins attendre, c’est une version améliorée de GPT-4. Très améliorée même, mais pas une AGI, loin de là.