Cette caméra prendra une photo à longue exposition qui durera mille ans: elle a une mission importante.

Ce projet est essentiellement une vision du futur qui cherche à nous faire réfléchir

Avec une caméra sténopéique, le projet présente des risques importants

Aujourd’hui, grâce aux excellentes applications photographiques disponibles dans les différentes boutiques d’applications, nous pouvons prendre des photos en exposition longue avec notre téléphone portable. Cependant, un philosophe s’est lancé dans un projet ambitieux auquel aucun téléphone portable ne pourait résister : créer une photographie en exposition longue capable de durer 1 000 ans avec une caméra capable de résister à cette détérioration. Ce qui est vraiment remarquable dans tout cela, c’est que l’auteur cherche à nous surprendre par sa manière de faire les choses et veut susciter en nous un regard vers l’avenir où nous nous demanderons à quoi cela va ressembler. Voyons ce que ce projet a à nous offrir en tant que spectateur.

L’objectif de cette mission

À Tucson, en Arizona, un projet photographique extraordinaire est en cours : la Millennium Camera. Ce projet, imaginé par Jonathon Keats, un philosophe expérimental de l’Université de l’Arizona, consiste en une caméra sténopéique conçue pour une exposition de mille ans. La caméra, montée sur un poteau en acier et pointée vers un quartier de Tucson, utilise un pigment de peinture à l’huile appelé rose garance, sensible à la lumière, qui s’estompera lentement avec le temps, capturant ainsi les changements progressifs dans le paysage. Ces caméras sont très durables grâce à leur simplicité, après tout, ce ne sont que des trous dans un cylindre métallique, qui, associés à un pigment et une entrée minimale de lumière, parviennent à représenter des images assez intéressantes.

Ainsi, la première de ces caméras regarde un quartier d’Arizona pour observer les changements que cet endroit pourrait subir à l’avenir. Au départ, c’est un endroit paisible et tranquille, mais qui sait ce que ce territoire réservra au cours des mille prochaines années.

Keats a prévu d’installer d’autres « Millennium Cameras » dans différents endroits du monde, dont la Chine, Los Angeles et les Alpes autrichiennes. Chaque caméra pointera dans une direction différente, offrant des perspectives différentes sur l’interaction humaine avec l’environnement et avec la société elle-même. L’idée de ce projet est de nous faire réfléchir sur la nature même de celle-ci.

Des risques techniques réellement complexes

Le projet est confronté à des défis significatifs que nous ne pouvons pas ignorer facilement. Le principal est la durabilité des composants pour les mille ans pendant lesquels on espère que cette caméra sera opérationnelle. C’est pourquoi ils ont utilisé une caméra sténopéique, parmi les plus simples qui existent et qui ont une grande durabilité car il s’agit simplement d’une petite boîte avec un tout petit trou et un pigment qui se charge de prendre les photos.

Après tout, il s’agit d’un projet spéculatif qui cherche à s’interroger sur l’avenir. Il est très probable que ce travail ne soit jamais achevé, mais il ouvre une perspective très intéressante sur la façon dont nous regardons vers l’avenir et ce que nous espérons voir à travers cette caméra. C’est donc une porte ouverte à l’imagination.

Seule la population de l’an 3023 saura si ce processus a finalement fonctionné ou s’il a été abandonné et disparu des annales de la terre. Dans tous les cas, c’est un projet ambitieux et intéressant qui invite à la réflexion. Après tout, ce projet a été mené par un professeur de philosophie qui a sûrement en tête une réflexion complexe sur la mutabilité des choses à travers le temps.