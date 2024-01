Microsoft Copilot est maintenant disponible pour tous types d’entreprises : prix et tout ce qu’il inclut

Copilot dans sa version 365 pour les entreprises sera une option idéale pour les grandes compagnies

Microsoft Copilot est la grande obsession de l’entreprise et place de nombreux espoirs dans ce système

Il est plus que clair que Microsoft veut miser fortement sur Copilot en cette année 2024. L’intelligence artificielle conçue pour s’intégrer dans ses services et applications, en plus de disposer d’une version Pro récemment annoncée, pourra également être intégrée dans les services de Microsoft 365 pour les entreprises, offrant ainsi la possibilité à une entreprise de fournir à ses employés les fonctionnalités utiles et attrayantes que possède Copilot sur son système.

Copilot et Microsoft 365 pour les entreprises

Comme vous avez pu le lire récemment sur Netcost-security.fr, Microsoft a récemment annoncé le service Copilot Pro, une version payante qui, contrairement à la version gratuite, offre plus de possibilités à son service et ajoute des fonctionnalités premium aux utilisateurs. Cependant, la version Pro est destinée aux particuliers, tandis que Copilot 365 pourra être géré de manière globale par les entreprises afin de créer un écosystème de travail avec Copilot à l’intérieur.

De plus, l’entreprise s’est également efforcée de faciliter l’accès aux entreprises, en supprimant toute limite de nombre d’abonnements minimum, offrant ainsi la possibilité à une entreprise d’avoir ce service pour un seul employé, ou des milliers d’entre eux, si tel est le choix de l’entreprise abonnée. Ainsi, Microsoft Copilot pour les entreprises possède ces caractéristiques:

Ressources pour tous types de rôles . Que ce soit pour une utilisation « générale », un utilisateur d’entreprise, un leader, un gestionnaire de l’adoption, un professionnel des TI ou un développeur, Microsoft Copilot est spécifiquement préparé pour aider dans tous ces segments de travail. Ainsi, chaque personne pourra voir ses besoins comblés avec des fonctionnalités personnalisées selon son travail.

. Que ce soit pour une utilisation « générale », un utilisateur d’entreprise, un leader, un gestionnaire de l’adoption, un professionnel des TI ou un développeur, Microsoft Copilot est spécifiquement préparé pour aider dans tous ces segments de travail. Ainsi, chaque personne pourra voir ses besoins comblés avec des fonctionnalités personnalisées selon son travail. Avantages spécifiques. En plus de l’abonnement à Microsoft 365, Copilot permet d’utiliser les outils de différentes applications telles que Teams, Outlook, OneNote, Word, Excel ou Powerpoint. De plus, il dispose d’une personnalisation distincte de celle de Copilot Pro.

Prix de Copilot pour les entreprises

Copilot coûtera à l’entreprise , ce qui permettra à cette IA d’être ajoutée au plan Microsoft 365 moyennant un supplément de cotisation. De plus, aucun nombre minimum d’utilisateurs abonnés n’est requis, offrant aux entreprises une plus grande liberté. Il s’agit d’un prix par individu que Microsoft considère raisonnable, car il s’agit d’outils qui peuvent augmenter la productivité, ce qui peut représenter un investissement rentable dans de nombreux domaines.

Ainsi, les trois plans différents de Microsoft Copilot seraient configurés comme suit :