Pour la première fois depuis des années, Samsung n’est pas l’entreprise qui vend le plus de smartphones au monde

Selon les données du Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC, les expéditions totales de dispositifs Samsung ont atteint 226,6 millions en 2023. Une seule entreprise dans le monde a fait mieux: elle est arrivée en première position avec 234,6 millions d’appareils expédiés.

Samsung a dominé le marché mondial des smartphones pendant 13 ans. Il a atteint la première place en 2010, en la prenant à Nokia et n’a plus bougé depuis. Il a su lire et exploiter toute la vague des smartphones, en misant sur une stratégie assez claire: un appareil pour chaque budget.

Les clients qui voulaient un produit à bas prix ainsi que ceux qui ne faisaient confiance qu’aux appareils haut de gamme achetaient des Samsung. Aujourd’hui, pour la première fois, les estimations des agences d’analyse montrent que Samsung n’est plus en tête de tous ces classements. Actuellement, la marque qui a conquis le marché est Apple.

Les données d’IDC et Canalys

Selon le Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker d’IDC, en 2023, les expéditions totales de dispositifs Samsung ont atteint 226,6 millions dans le monde entier. Apple, le concurrent de toujours dans la gamme haut de gamme, est arrivé à 234,6 millions. Suivent Xiaomi, Oppo et Transsion. Leurs volumes sont cependant beaucoup plus bas: 145,9 millions, 103,1 millions et 94,9 millions de smartphones.

Même si les chiffres doivent encore être ajustés, la tendance est celle-ci. Selon Nabila Popal de Worldwide Tracker, le résultat d’Apple était attendu: « Apple est le seul acteur du Top 3 à montrer une croissance positive chaque année ». La confirmation pour 2023 vient également d’une autre agence de recherche de marché: Canalys.

L’augmentation de la demande de smartphones plus chers

D’après les premières analyses, il semble que les facteurs qui ont permis à Apple de prendre la première place soient au moins deux. D’une part, il y a l’augmentation de la demande de produits haut de gamme qui représentent maintenant plus de 20% du marché total selon IDC. Apple a toujours été très fort dans ce domaine: chaque année, elle présente quelques modèles et se concentre surtout sur les appareils haut de gamme. Les politiques agressives des détaillants et des compagnies de télécommunications en matière de financement et d’échanges ont fait le reste.

Mais pas seulement. Toute la gamme moyenne sur laquelle Samsung se positionnait a été érodée par les concurrents qui occupent les autres positions du classement. Transsion est une société chinoise assez en dehors du marché européen. Dans un peu plus de 24 heures, Samsung présentera son nouveau smartphone: le Galaxy S24. À ce stade, l’attention sur le nouveau haut de gamme est assez élevée.