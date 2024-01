C’est fini la bonne affaire : Microsoft Copilot limitera l’accès à GPT-4 dans sa version gratuite

Microsoft Copilot est sur le point de changer complètement en raison de l’arrivée de Copilot Pro

Microsoft Copilot, le chatbot basé sur l’intelligence artificielle GPT-4 et intégré aux différents services de Microsoft

Microsoft Copilot est sur le point de changer à jamais. L’arrivée de Copilot Pro, la version payante du chatbot de Microsoft, aura des conséquences indésirables pour les personnes qui utilisaient la version gratuite et qui bénéficiaient de tous ses avantages, y compris l’accès gratuit aux derniers modèles d’OpenAI, tels que DALL-E 3 et GPT-4 Turbo.

C’est ce qu’a confirmé la société elle-même sur la page web de Copilot, où un changement dans la description des fonctions incluses dans Copilot indique clairement que la version gratuite du chatbot sera soumise à certaines limitations importantes avec l’arrivée de l’édition Pro.

Quelles fonctionnalités disparaissent de Microsoft Copilot gratuit ?

Il y a déjà quelques semaines que Microsoft a annoncé l’arrivée de GPT-4 Turbo et DALL-E 4 dans Copilot dans sa version gratuite. Jusque-là, l’entreprise offrait un accès aux derniers modèles d’OpenAI sans frais via

Cependant, avec l’arrivée de Copilot Pro, l’entreprise a décidé d’imposer certaines restrictions d’utilisation de Copilot dans sa version gratuite. La plus importante est un accès limité à GPT-4 et GPT-4 Turbo, qui ne seront désormais disponibles que pendant les heures de moindre affluence d’utilisateurs.

Par ailleurs, l’outil de création d’images par IA via DALL-E est limité à 15 « impulsions » quotidiennes. Pour le reste, il sera toujours possible d’utiliser des compléments et des GPT, ainsi que d’utiliser du texte, de la voix et des images dans la recherche conversationnelle.

D’autre part, ceux qui décident de payer les 22 euros par mois que coûte Copilot Pro pourront bénéficier d’un accès prioritaire à GPT-4 et GPT-4 Turbo, ainsi que de la possibilité d’utiliser Copilot dans les outils de productivité de Microsoft 365. Ceux qui utilisent Designer pour générer des images par IA via le modèle DALL-E 3, auront 100 impulsions quotidiennes.