Le FMI met en garde contre l’Intelligence Artificielle : 60% des emplois changeront à jamais

L’IA a fait des progrès considérables

L’IA est actuellement source de préoccupations dans de nombreux secteurs

Ces dernières années, de nombreuses personnes ont mis en garde contre la disparition de certaines professions, comme l’a fait Bill Gates, par exemple, et cela a également été discuté au sein d’OpenAI, l’entreprise derrière GPT-4. Jusqu’à présent, il y a eu des entreprises qui ont licencié des équipes entières et les ont remplacées par des IA, mais elles étaient minoritaires.

Maintenant, un rapport du Fonds monétaire international semble remettre sur la table la possibilité que cela ne soit pas de simples spéculations, mais des faits qui se concrétiseront très bientôt. Bien que le potentiel offert par l’IA soit élevé, tout indique que les risques le sont également, en commençant par les atteintes aux droits d’auteur auxquelles OpenAI a implicitement reconnu sa responsabilité, et en finissant par les emplois qui, à chaque avancée, sont de plus en plus proches de disparaître.

Un monde de transformations

Le monde que l’IA prépare sur son passage repose sur une transformation constante et radicale de la manière dont les êtres humains travaillent. L’étude menée par le FMI indique clairement que 60 % des emplois subiront des évolutions très diverses en raison de l’arrivée de l’Intelligence Artificielle.

Dans ce pourcentage, près de la moitié seront négativement exposés. Autrement dit, ils pourraient disparaître ou évoluer de manière à réduire le nombre de travailleurs à une proportion infime. Pendant ce temps, l’autre moitié des emplois touchés pourrait bénéficier de manière significative de ce changement. Cependant, cela reste un message assez négatif pour les travailleurs qui pourraient être dans les secteurs les plus sensibles à être négativement affectés.

D’autre part, les pays à économies émergentes ressentiront également cet impact sur 40 % des emplois, tandis que dans les pays aux économies les plus touchées, seulement 26 % des personnes ressentiront ce changement.

Les groupes démographiques les plus touchés sont en tête les personnes âgées, dont le processus de reconversion serait difficile et qui pourraient être exposées au risque d’exclusion professionnelle. D’autre part, les emplois les plus touchés sont généralement occupés par des femmes et nécessitent en général des études universitaires.

Un des points abordés par le FMI est de savoir qui seront les plus privilégiés par le changement technologique et tout semble indiquer que les revenus les plus élevés seront ceux qui continueront à accumuler le plus de capital grâce à ces technologies. En revanche, les personnes ayant des revenus plus faibles pourraient finir par être exclues des domaines professionnels dans lesquels elles se sont spécialisées au fil des ans.

En résumé: